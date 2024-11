Un gran cambio ha llegado, confirmado por la DGT, para los conductores que han optado por una alternativa sostenible y ecológica en sus desplazamientos urbanos. Se trata de un adiós definitivo a ciertos patinetes eléctricos que no cumplen con las normativas vigentes. Por ello, es fundamental estar al tanto de las nuevas reglas para evitar sanciones que puedan limitar el uso de este vehículo tan popular por su bajo coste y facilidad de uso.

Cambios para el uso de patinetes eléctricos

Si posees un patinete eléctrico, debes familiarizarte con las nuevas reglas oficiales establecidas por la DGT. Estas normativas tienen como objetivo reducir el número de accidentes anuales y fomentar un uso responsable de estos vehículos. Uno de los requisitos más destacados es la obligación de contar con un certificado de circulación aprobado por la DGT. Este documento garantizará que el patinete cumple con los estándares técnicos y de seguridad exigidos.

Entre los aspectos que se evaluarán para obtener este certificado destacan:

El correcto funcionamiento del sistema de frenado.

La presencia de luces reflectantes adecuadas.

El tamaño del patinete eléctrico y el estado de las ruedas.

Otros detalles técnicos que aseguren la seguridad del vehículo.

Además, existen obligaciones específicas para los conductores, como respetar una velocidad máxima de 25 km/h, usar casco obligatorio, evitar el uso del móvil durante la conducción y no circular por las aceras.

Según la DGT, los patinetes eléctricos adquiridos antes del 22 de enero de 2024 estarán exentos del nuevo certificado de circulación, siempre que cumplan con las normativas previas. Sin embargo, para aquellos comprados después de esta fecha, será obligatorio obtener dicho certificado.

La fecha límite para que todos los usuarios se adapten a esta normativa es enero de 2027. No obstante, se recomienda no esperar al último momento, ya que podrías enfrentarte a la imposibilidad de utilizar tu patinete si no cumples con las condiciones establecidas. De este modo, se busca garantizar que, a partir de 2027, solo circulen patinetes eléctricos que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad.

Consecuencias de no cumplir con la normativa

Si no te adaptas a las nuevas reglas, la DGT impondrá multas que oscilarán entre 200 y 1.000 euros, dependiendo de la infracción cometida. Por ello, es momento de actuar, reparar cualquier desperfecto y asegurarte de que tu patinete cumple con las normativas para evitar sanciones y seguir disfrutando de este medio de transporte práctico y ecológico. Cumple con las normativas y súmate a la movilidad sostenible con los patinetes eléctricos, evitando multas y contribuyendo a una conducción más segura y responsable.