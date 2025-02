Aquellas personas que no pueden estudiar una Formación Profesional (FP) de grado medio o superior, por no cumplir con requisitos académicos previos, parecen estar de suerte. Con el Real Decreto 86/2025, de 11 de febrero, de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizajes informales, parece que todo cambia. Se trata de una medida que tiene el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de formación, tan demandada y que ahora puedes estudiar sin el título de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o el Bachillerato. Así se aprobó en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Este nuevo Real Decreto busca facilitar el acceso a la FP eliminado presentar un título académico previo

Los ciudadanos españoles que quieran estudiar una FP de grado medio no van a necesitar el título de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), ni el Bachillerato, para un grado superior. Ahora solo basta con contar con conocimientos básicos, acreditados con experiencia laboral o pruebas de evaluación para poder acceder a una Formación Profesional.

Desde Educación, se espera que se beneficien millones de personas, con esta nueva medida, que busca mejorar las oportunidades laborales. Pero, no todo es color de rosa, ya que al aumentar el número de personas que puedan acceder a la FP, también lo debilita, en el sentido de que no todo el mundo tiene las competencias básicas para entrar a un FP. Ahora, con esta nueva medida, publicada en el BOE el 11 de febrero, el proceso de acceso a una FP, constará de la fase de inscripción, evaluación (aportar la acreditación de conocimientos adquiridos por la experiencia previa o incluso una prueba) y la fase de resolución acreditación. Esta última vendrá con orientación profesional con diseño de itinerarios.

¿Un paso para adelante o para atrás? No todos están a favor de estas medidas para el acceso a una Formación Profesional (FP)

Desde el Ministerio de Educación, con este Real Decreto, se garantiza un procedimiento “universal”, es decir, abierto a personas con bajas competencias básicas y continuar su formación. Ahora bien, para la presidenta de AETESYS, González Santos, no es viable esta forma de acceder sin una serie de requisitos básicos, donde en el caso de FP Técnico de Emergencias Sanitarias, es necesario conocimiento sobre anatomía o fisiología, ya que se trabajan con personas.

Para Pilar Alegría, es un avance en el proceso de transformación y modernización de la FP, mientras para González Santos, es una barbaridad, ya que no todas las Formaciones Profesionales son iguales. Si deseas ver más noticias sobre formación, dirígete a la sección habilitada en esta web de información.