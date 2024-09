La posibilidad de conseguir 600 euros gracias a los cursos de SEPE en convenio con grandes empresas es una realidad. Con el objetivo de formar de la mejor manera a los futuros trabajadores de en el rubro productivo, lanzan una opción que no puede ser desperdiciada por los que buscan un empleo.

Más de 75 cursos son los que se encuentran disponibles en el sitio de Fundae, Fundación Estatal para la Formación de Empleo, para realizar lo antes posible y conseguir unos 600 euros. El programa quiere sumar más profesionales en lo digital y también en la producción para así brindar certificaciones que servirán en la inserción en el mercado laboral.

No es necesario tener un empleo, sólo con finalizarlos con éxito, muchos de estos cursos pueden ayudar a tu conocimiento y reforzar lo que en un momento has estudiado. Si deseas solicitarlo, puedes hacerlo hasta el 30 de septiembre de 2024 y conseguir los fondos que Fundae destina en esta gran oferta.

Cómo acceder a las convocatorias de SEPE

A través de la web oficial de la Fundae, las convocatorias de estos cursos estarán disponibles con el objetivo principal de completarlas. Si es que aplicas, podrás acceder a los ansiados microcréditos y a la bonificación por hasta 600 euros. Con el ciclo de formación finalizado, podrás solicitar tu ayuda al SEPE adjuntando el certificado, las facturas y la declaración del responsable con la acreditación de la persona que lo ha hecho. Cursos gratuitos disponibles en Fundae:

Administrador de Azure.

Desarrollo de soluciones para Azure.

Ingeniero de seguridad para Microsoft Azure .

. Ingeniero de red.

Científico de datos .

. Analista de datos.

Arquitecto de soluciones experto de Azure.

Consultor funcional asociado de Dynamics 365 Field Service.

Certificado de suficiencia en Formación Avanzada para los buques regidos por el Código IGF.

Certificado de suficiencia en Formación Básica en Seguridad.

Título de Operador general del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.

Certificado de suficiencia en Radar de Punteo Automático (ARPA).

Habilitación de Director de Seguridad.

Cloud Digital Leader.

Administrador de Microsoft Information Protection.

Si bien estos no son los únicos cursos disponibles, en la web de Fundae y de SEPE encontrarás los demás. Estos van desde las 30 horas hasta las 450 necesarias para completar y adquirir la certificación, con la posterior prima de 600 euros. Muchos de estos no están disponibles en la totalidad de las comunidades autónomas, ya que algunas son absolutamente presenciales y no con modalidad mixta u online. La mayoría están basadas en soluciones para Azure y Microsoft 365, las más solicitadas en el mercado actualmente.

Además de la ayuda económica o recompensa de SEPE y Fundae, estos conocimientos serán claves si buscas un futuro en el mercado laboral de lo digital y la productividad. No pierdas la oportunidad única de nutrir tu intelecto, como también de abrir nuevas puertas a empleos que serán de tu agrado.