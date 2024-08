¿Siempre has querido aprender inglés, pero no puedes costearse una academia? Pues aquí tienes la oportunidad que tanto has estado esperando. Talento Digital, a través del SEPE, pone en marcha un curso de Inglés nivel inicial subvencionado y 100% gratuito. La formación se imparte de forma online y cuenta con una duración de 31 horas. Tras las cuales, recibirás un diploma expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal que te acredita como conocer de conceptos básicos y te facilita el acceso a cursos más avanzados. Gracias a esta formación a coste 0, aprenderás a expresarte en inglés a nivel elemental de forma oral y escrita en situaciones y actuaciones propias de la actividad empresarial.

Detalles y contenido de la formación

El curso de inglés gratuito subvencionado por el SEPE está dirigido a: autónomos, trabajadores en ERTE o ERE y trabajadores por cuenta ajena pertenecientes a empresas de toda España pertenecientes al Sector de Economía Social como son: cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo y sociedades agrarias de transformación. En el caso de ser desempleado/a, los solicitantes de la formación deberán estar inscritos como demandantes de empleo.

El contenido de la formación se basa en: Identificar un amplio, pero sencillo repertorio de vocabulario, estructuras y fórmulas. Obtener una comunicación adecuada en un registro neutro, aunque con suficiente flexibilidad como para adaptarse a diferentes situaciones. Saber expresar correctamente lo que se pretende decir, sobre todo en situaciones imprevistas y de cierta tensión. Obtener conocimientos adecuados de la manera apropiada de solicitar a alguien que aclare o desarrolle lo que acaba de decir. Y por último, saber realizar las transacciones necesarias que se requieren a la hora de organizar un viaje, durante su desarrollo o en situaciones menos habituales, en comercios, agencias de alquiler de coches, oficinas de correos, bancos, etc.

Cómo solicitar una plaza en el curso gratuito de inglés subvencionado por el SEPE

Si no quieres perder esta excelente oportunidad de dar tus primeros pasos en la lengua internacional por excelencia, apúntate ahora al curso impartido por Talento Digital y subvencionado 100% por el Servicio Público de Empleo Estatal. Para ello, solo tienes que entrar en la web de la formadora y rellenar el formulario de inscripción que encontraras en ella. Has click en “enviar” cuando lo hayas completado.

Para estar al tanto de las últimas novedades en cursos de formación gratuita, visita nuestro portal, donde cada día publicamos las mejores oportunidades para mejorar y aportar valor a tu CV.