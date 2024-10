La tecnología avanza a paso firme y no hay que perderle el rastro. Por eso, los cursos de Google son una gran herramienta para inmiscuirse en el mundo digital y no quedarse afuera. ¿Lo mejor de todo? Son totalmente gratuitos y puedes hacerlo desde donde quieras y en el tiempo que puedas. Solamente te hará falta una computadora, conexión a internet y muchas ganas de aprender. En este caso, nos centraremos en un nuevo curso online gratuito de marketing digital que Google publicó en su plataforma Skillshop. Quédate que detallaremos todo lo que puedes aprender, la modalidad de esta capacitación y otros datos que pueden interesarte.

Al curso de e-commerce que Google publicó recientemente en su plataforma de aprendizaje, ahora se le suma el de marketing digital. Con esto, la empresa pretende brindar herramientas a las personas para poder impulsar negocios, emprendimientos y por qué no sus propias carreras profesionales. Recordemos que hoy en día, esta es una área fundamental en empresas de todo el mundo, por lo que podría convertirse en una gran fuente de ingresos.

Google junto con IAB lanza un curso online gratuito de marketing digital

Este nuevo curso es para nivel básico, en donde aprenderás todos los conceptos necesarios para adentrarte en el mundo del marketing digital. Se trata de una capacitación acreditada por la agencia Interactive Advertising Bureau (IAB) y cuenta con 24 módulos, con ejercicios prácticos y ejemplos reales, creados y ordenados por expertos en la materia. Todo esto te ayudará a conseguir excelente resultados durante tu aprendizaje.

Algo muy destacable de este curso online gratuito brindado por Google es que, una vez completado, recibirás una Insignia Digital. ¿De qué se trata esto? Sirve como un certificado que podrás utilizar en tus perfiles de Skillshop y LinkedIn, con el que demostrarás estar capacitado en esta área. Asimismo, sumarás conocimientos y valor a tu perfil laboral, ayudándote a tener más posibilidades de conseguir empleo en empresas de gran renombre.

En su web oficial, la reconocida empresa de tecnología digital detalla que esta capacitación será de 40 horas. Cada módulo tendrá su propia carga horaria, aunque tienen la ventaja de que puedes adaptarla a tus propios tiempos. La persona deberá ir completando unidad por unidad la lectura y los ejercicios prácticos, los que servirán para la evaluación final. Con este último examen podrás demostrar todo lo que aprendiste a lo largo del curso y una vez superado, obtendrás la Insignia Digital.

Quiero inscribirme, ¿cómo puedo hacerlo?

Si estás interesado en este curso online gratuito de Google, no dudes en inscribirte. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, que te lo explicaremos de forma detallada. Lo primero que debes hacer en este proceso será ingresar a la plataforma Skillshop, mediante la cual la empresa publica sus cursos y brinda herramientas sin costo a todas las personas del mundo. Allí podrás leer todos los detalles de esta capacitación, como por ejemplo la metodología de trabajo, los módulos que lo componen y la carga horaria de cada unidad. Una vez que estés completamente informado, sigue estos pasos:

Haz clic en el botón azul que dice «Iniciar sesión».

Elige la cuenta con la que ingresarás, si es que tienes vinculada alguna. En caso contrario, escribe tu email y contraseña para iniciar sesión.

Aparecerá un aviso con detalles sobre la política de privacidad, debes apretar «Continuar» para poder ingresar.

Completa el formulario que aparecerá en pantalla con tus datos personales.

Inscríbete y conviértete en un experto en marketing digital con este curso online gratuito de Google.

¿Quieres saber sobre otros cursos? Ingresa a la sección «Formación» de nuestra página web. En este espacio, encontrarás una gran cantidad de cursos gratuitos brindados por distintas instituciones reconocidas como Google, SEPE, FUNDAE, la Cruz Roja, entre muchas otras más. Visítanos y mantente informado sobre todas estas novedades que te permitirán adquirir más herramientas a tu perfil profesional.