Una nueva oferta de trabajo sale a la luz en Barcelona de la mano de Tersa. En esta ocasión, la reconocida empresa está en busca de operario/a de instalaciones para trabajar de forma temporal en el Parque de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Ofrece contrato por jornada completa, con horario de 8 a 17:15 y un salario que puede llegar hasta 2.000 euros por mes. A esto se le suma una gran cantidad de beneficios sociales y retribuciones bastante interesantes. Si quieres saber más al respecto, quédate que te contaremos todos los detalles de esta propuesta.

Tersa ofrece trabajo como operario/a de producción en el Parque de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica de Barcelona

Tersa es una compañía especializada en la gestión de servicios ambientales vinculados con la economía circular. Con su trabajo, ofrecen soluciones al reto que presupone el tratamiento de residuos y la generación y comercialización de distintas energías renovables. Actualmente, poseen una plantilla de más de 400 empleados que comparten los valores y la visión de la empresa.

El aumento de su actividad llevó a Tersa a reforzar su equipo de trabajo en Barcelona. Por ello, lanzó una interesante oferta de empleo en busca de operario/a de instalación que se encargue del seguimiento y la supervisión en el Parque de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Se trata de un trabajo de gran responsabilidad, por lo que solicita que los candidatos cuenten con 1 año de experiencia en trabajos similares, con título en Ciclo Formativo de Grado Medio en Electricidad/Electrónica y que tengan un nivel nativo en idioma español y catalán. Además, se valorará:

Conocimientos en interpretación de esquemas eléctricos, Cuadros BT, entre otros.

Permiso de conducir B1 de grúas elevadoras o de instalación en BT.

Experiencia en trabajos en altura y formación en recurso preventivo.

Tersa ofrece trabajo en Barcelona con contrato temporal, de jornada completa, con turnos fijos a cumplir de 8 a 17:15. Además, prometen una retribución mensual que oscila entre los 22.000 y los 24.000 euros brutos anuales. Esto quiere decir que, como mínimo, los trabajadores cobrarán 18.333 euros brutos por mes y puede incrementar hasta los 2.000 euros brutos mensuales. También ofrece los siguientes beneficios sociales:

Flexibilidad horaria.

Cheque de restaurante.

Vehículo / Kilometraje.

Retribución flexible.

Quiero inscribirme en esta oferta de empleo, ¿cómo hago?

Si cuentas con todos los requisitos exigidos por Tersa para este puesto de trabajo, nuestra recomendación es que te inscribas lo más antes posible. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí te explicamos paso a paso cómo realizar el proceso para completar tu inscripción a esta oferta de empleo de forma exitosa y sin ningún tipo de problemas:

Ingresa a la plataforma InfoJobs .

. Lee con detenimiento todos los detalles de esta propuesta laboral e infórmate sobre la empresa contratante.

Haz clic en el botón naranja que dice «Inscribirme».

Inicia sesión en tu cuenta colocando tu email y contraseña.

Verifica que tus datos estén actualizados para maximizar tus posibilidades.

Envía tu candidatura.

Como ves, es un proceso sencillo y rápido, aunque puede extenderse si no tienes una cuenta. Esto se debe a que la plataforma exige estar registrado para inscribirse en cualquiera de sus ofertas de empleo. Para crear tu usuario y finalizar el proceso de inscripción, solamente tienes que seguir este paso a paso:

Busca la sección «¿Eres nuevo/a?».

Haz clic en el botón «Regístrate».

Completa el formulario que aparecerá en pantalla con tus datos personales y profesionales.

Activa tu cuenta.

Inscríbete para trabajar con Tersa.

En caso de que la propuesta de trabajo de Tersa no esté dirigida a ti, o simplemente no eres de Barcelona, no te preocupes. En la sección «Ofertas de empleo» de nuestra página web encontrarás un gran número de oportunidades laborales. Podrás elegir entre cientos de opciones y comenzar una nueva etapa en tu vida profesional. ¡Te esperamos!