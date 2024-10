Salen a la luz ofertas de empleo muy interesantes de la mano del Grupo Viena Capellanes. A través de una búsqueda activa, la reconocida compañía de productos artesanales de pastelería y catering hace pública su necesidad de cubrir algunos puestos de trabajo para sus distintos centros de producción. Actualmente, las propuestas son para Madrid y Alcorcón, donde necesitan camareros/as, conductores/as repartidores/as y preparador/a de pedidos de alimentación. Ofrecen sueldos de hasta 1.350 euros mensuales con pagos extras, turnos rotativos y horarios que van de 07:00 a 15:00 horas.

Grupo Viena Capellanes interesantes ofertas de empleo para Madrid y Alcorcón

Esta empresa líder del sector alimentario, con 26 establecimientos a lo largo de todo el país y que ahora está en busca de agrandar su plantilla de trabajadores. Por este motivo, Grupo Viena Capellanes lanzó tres ofertas de empleo para Madrid y Alcorcón. Cada una de ellas cuenta con sus propios requisitos, contratos y modalidad de trabajo. Todo depende del puesto y de la necesidad de la compañía. ¿Te interesa? Pues sigue leyendo que haremos una lista detallada de las propuestas:

Camarero/a en Madrid : ofrecen contrato indefinido, de jornada completa. Los turnos serán rotativos, con horarios continuos, de lunes a domingo, 6 días a la semana y 1 de descanso. En cuanto al salario bruto, será de 1.350 euros en 12 pagas, y a partir del 4° mes habrá una variable de 50 y 100 euros brutos mensuales. Buscan personas con 2 años de experiencia en restaurantes o en cafeterías y con ganas de aprender.

: ofrecen contrato indefinido, de jornada completa. Los turnos serán rotativos, con horarios continuos, de lunes a domingo, 6 días a la semana y 1 de descanso. En cuanto al salario bruto, será de 1.350 euros en 12 pagas, y a partir del 4° mes habrá una variable de 50 y 100 euros brutos mensuales. Buscan personas con 2 años de experiencia en restaurantes o en cafeterías y con ganas de aprender. Conductores/as repartidores : ofrece contrato indefinido, de jornada completa, con turnos de 07:00 a 15:00 horas y una carga horaria de 40 horas semanales. Habrá 2 días de libranzas seguidos que pueden ser de sábado a lunes. El salario el primer año será de 12 pagas de 1.315 euros mensuales e incentivos a partir de los 6 meses. Buscan personas con experiencia en reparto y que cuenten con un buen ritmo de trabajo. Hay 3 vacantes disponibles.

: ofrece contrato indefinido, de jornada completa, con turnos de 07:00 a 15:00 horas y una carga horaria de 40 horas semanales. Habrá 2 días de libranzas seguidos que pueden ser de sábado a lunes. El salario el primer año será de 12 pagas de 1.315 euros mensuales e incentivos a partir de los 6 meses. Buscan personas con experiencia en reparto y que cuenten con un buen ritmo de trabajo. Hay 3 vacantes disponibles. Preparadores/as de pedidos en Alcorcón: ofrecen contrato indefinido a jornada completa, de lunes a domingo, Los puestos a cubrir serán durante el turno noche, de 08:00 a 11:00 horas, con libranza de 2 días seguidos, de viernes a lunes. El salario dependerá del horario de entrada: los que ingresen a las 3:00, serán 12 pagas de 1.300 euros al mes y 2 extras de 1.050, mientras que los que ingresan a las 4:00 tendrán un sueldo de 12 pagas de 1.275 euros al mes y 2 extras de 1.050. Hay 2 vacantes disponibles.

Me interesa esta oferta laboral, ¿cómo enviar mi currículum?

Como ves, Grupo Viena Capellanes ofrece gran variedad de ofertas de empleo, con salarios y modalidades de trabajo bastante interesantes. Si te interesa alguna de estas propuestas, debes inscribirte a través de la plataforma Infojobs, donde también podrás leer en detalle cada una de las oportunidades. Una vez que ingreses dentro de la página, tienes que seguir estos pasos:

Busca el botón naranja que dice «Inscribirme» y haz clic sobre él.

Inicia sesión en tu cuenta.

Si no tienes un usuario, deberás crear uno mediante el botón «Regístrate», que encontrarás en la sección «¿Eres nuevo/a»? de la misma pestaña. Completa el formulario.

Envía tu solicitud para conseguir empleo en Grupo Viena Capellanes.

En caso de que no te interese ninguna de estas ofertas o simplemente no sea tu área de trabajo, no te desanimes. Te invitamos a visitar nuestra página web, donde contamos con una sección llamada «Ofertas de empleo«. En dicho espacio podrás encontrar cientos de inscripciones abiertas para trabajar en empresas o vacantes disponibles para ingresar a alguna institución de la administración pública. Elige la que más se ajuste a tu perfil profesional y emprende una nueva etapa de tu vida.