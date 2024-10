Si eres de Lliçà D`Amunt, Barcelona, y estás en busca de empleo, Zedis tiene una interesante propuesta. La reconocida empresa fabricante de muebles emprendió una búsqueda activa para encontrar un operario/a de plegado de metal para trabajar en su fábrica local. Ofrece una modalidad de contrato 3+3 con posibilidad de pasar a indefinido, con jornada completa y turnos fijos por la tarde, de 14:00 a 22:00 horas. Además, ofrecerá otros beneficios como el parking de la empresa, lo que representa un ahorro en estacionamientos privados. ¿Te interesa? Pues, te invitamos a seguir leyendo, así conozcas los requisitos para acceder a esta gran oportunidad de trabajo.

Zedis lanza una oferta de empleo en Lliçà D`Amunt (Barcelona) para encontrar un operario/a de plegado de metal

Zedis es uno de los más grandes fabricantes de mobiliario del país. La gran calidad de sus productos los llevó a convertirse en uno de los líderes de su sector y crecer de forma exponencial. Actualmente, cuenta con más de 200 empleados en España y tiene planes de seguir aumentando ese número. Un claro ejemplo de eso es esta oferta laboral para Lliçà D`Amunt, con la que buscan reforzar su equipo de trabajo en su fábrica local. Se trata de una oportunidad muy grande de trabajar en una compañía ya consolidada.

Según detalla Zedis en su oferta de empleo en Barcelona, están en busca de un operario/a de plegado de metal que cuenta con una experiencia mínima de 2 años en funciones similares. Además, solicitan conocimientos en esta área y residencia cercana al puesto de trabajo. Sus funciones serán las siguientes:

Ajustar parámetros de la máquina plegadora y puesta en marcha.

Realizar las tareas de plegado de acuerdo con las órdenes de fabricación.

Controlar que las piezas se hayan plegado correctamente.

Colocar en la correcta ubicación el material plegado, según su destino.

Ya conocemos los requisitos que exigen para este puesto y las funciones que deberán realizar, pero, ¿qué ofrece la empresa? Un contrato 3+3+indefinido, de jornada completa y otros beneficios, como por ejemplo, la disponibilidad del parking de la empresa. Las jornadas laborales se desarrollarán de forma fija por las tardes, de 14:00 a 22:00 horas.

Quiero inscribirme en esta oferta de trabajo, ¿cómo enviar mi currículum?

Si cumples con los requisitos exigidos y te interesa lo que ofrece la empresa, te recomendamos que envíes tu candidatura lo más antes posible. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues, aquí te lo explicamos de forma sencilla. Se trata de un proceso que no te tomará más de unos minutos. Lo primero que deberás hacer es ingresar a la plataforma de empleo InfoJobs, donde podrás leer detalladamente la propuesta laboral y encontrarás información sobre la empresa. Luego, deberás hacer lo siguiente:

Busca el botón naranja que dice «Inscribirme» y haz clic sobre él.

Inicia sesión en tu cuenta con tu email y contraseña.

Verifica que tus datos estén actualizados.

Envía tu candidatura.

En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla. Es que la plataforma solamente permite la inscripción de aquellos que están registrados. Pero no te preocupes, que también es un proceso muy sencillo, que no te tomará más de unos minutos. Para crear tu usuario, debes seguir estos pasos:

Buscar la sección «¿Eres nuevo/a?».

Hacer clic en el botón «Regístrate».

Completar el formulario que aparece en pantalla.

Habilitar tu cuenta.

Inscribirte en la oferta de empleo de Zedis para trabajar en Barcelona.

