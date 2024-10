Si estás en busca de empleo, y al mismo tiempo tienes una fuerte vocación social por la inclusión, la fundación Once tiene buenas noticias para ti. A través de su página web, esta organización sin fines de lucro hizo pública su necesidad de sumar trabajadores a su plantilla. Hay 6 ofertas disponibles repartidas en las distintas delegaciones que posee a lo largo de todo España, con contrato indefinido, de jornada completa, sueldos de hasta 4.166 euros mensuales, vacaciones y otros beneficios. Podrás encontrar ofertas para cubrir puestos como psicólogo, administrativo, mediador/a de sordoceguera, entre algunas otras más.

Once busca cubrir 6 plazas de empleo en sus distintas delegaciones territoriales

Once es una reconocida fundación, de carácter social y sin fines de lucro, que lucha por la inclusión de las personas no videntes. Así lo marca las siglas de su nombre, las cuales significa Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E). Su trabajo tiene un objetivo fundamental: mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, con resto visual y con discapacidades. Tienen delegaciones territoriales repartidas por todo España y actualmente están en busca de 6 personas para cubrir vacantes de empleo.

La fundación busca profesionales para distintas áreas de trabajo. Asimismo, cada propuesta tiene su propia modalidad de contratación y de trabajo. Hoy, haremos una lista de las 6 ofertas de empleo publicadas por Once en su página web, así conozcas de forma detallada cada una de las propuestas y elijas la que más se ajuste a tu perfil profesional.

Ofertas disponibles en su página web

Mediador/a sordoceguera en Salamanca : ofrecen contrato indefinido, de jornada completa de 31 horas semanales y un salario de 1.666 euros brutos mensuales. Solicitan FPI o II en Mediación Comunicativa o Intérprete en Lengua de Signos y experiencia en puestos similares.

: ofrecen contrato indefinido, de jornada completa de 31 horas semanales y un salario de 1.666 euros brutos mensuales. Solicitan FPI o II en Mediación Comunicativa o Intérprete en Lengua de Signos y experiencia en puestos similares. Administrativo/a de facturación en Madrid : ofrecen contrato indefinido, de jornada completa de 36 horas hasta las 15:00. El salario será de hasta 1.916 euros brutos al mes. Además, ofrecen 24 días de vacaciones y 6 días de asueto, formación, tarjeta ONCE y ayudas económicas por nacimiento de hijos/as o adopción. Requieren FP I o II con funciones administrativas, experiencia previa y conocimientos del paquete Offices y SAP.

: ofrecen contrato indefinido, de jornada completa de 36 horas hasta las 15:00. El salario será de hasta 1.916 euros brutos al mes. Además, ofrecen 24 días de vacaciones y 6 días de asueto, formación, tarjeta ONCE y ayudas económicas por nacimiento de hijos/as o adopción. Requieren FP I o II con funciones administrativas, experiencia previa y conocimientos del paquete Offices y SAP. Administrativo/a comercial en La Rioja : ofrecen contrato indefinido, de jornada completa de 36 horas semanales, y un sueldo de hasta 1.916 euros brutos por mes. A esto se le suman 24 días de vacaciones y 6 de asueto, ayuda económica por hijos/as y tarjetas de descuentos. Solicitan FP I y II experiencia previa, conocimientos de Office, de Escritorio Corporativo y de SAP, y carnet de conducir.

: ofrecen contrato indefinido, de jornada completa de 36 horas semanales, y un sueldo de hasta 1.916 euros brutos por mes. A esto se le suman 24 días de vacaciones y 6 de asueto, ayuda económica por hijos/as y tarjetas de descuentos. Solicitan FP I y II experiencia previa, conocimientos de Office, de Escritorio Corporativo y de SAP, y carnet de conducir. Psicólogo/a en Girona : ofrece contrato indefinido, de jornada completa, de 36 horas semanales, con turnos partidos. Ofrece un salario de hasta 4.166 euros brutos al mes, formación, tarjeta de descuentos, vacaciones y asuetos, y ayudas económica por hijos/as. Once solicita para este empleo experiencia de 3 años, título certificante y carnet de conducir B1.

: ofrece contrato indefinido, de jornada completa, de 36 horas semanales, con turnos partidos. Ofrece un salario de hasta 4.166 euros brutos al mes, formación, tarjeta de descuentos, vacaciones y asuetos, y ayudas económica por hijos/as. Once solicita para este empleo experiencia de 3 años, título certificante y carnet de conducir B1. Administrativo/a en Canarias : ofrecen contrato indefinido, de jornada completa, de 36 horas semanales y un salario de hasta 1.916 euros brutos por mes. A esto se le sumarán vacaciones, ayudas económicas por hijos/as, formación, tarjeta de descuento, vacaciones y asuetos. Exigen FP I o II con funciones administrativas, experiencia previa y manejo de Office, Escritorio Corporativo y SAP.

: ofrecen contrato indefinido, de jornada completa, de 36 horas semanales y un salario de hasta 1.916 euros brutos por mes. A esto se le sumarán vacaciones, ayudas económicas por hijos/as, formación, tarjeta de descuento, vacaciones y asuetos. Exigen FP I o II con funciones administrativas, experiencia previa y manejo de Office, Escritorio Corporativo y SAP. Administrativo/a comercial en Cádiz: ofrecen contrato indefinido, de jornada completa, de 36 horas semanales en turnos partidos y sueldos de hasta 1.916 euros brutos por mes. Además, brindarán ayuda económica por hijos/as, tarjetas de descuento, formación, vacaciones y asuetos. Requieren FP I o II con funciones administrativas, experiencia previa de 2 años y manejo de Office, Escritorio Corporativo y SAP.

Cómo enviar mi currículum para trabajar en la fundación

Si quieres acceder a cualquiera de estas ofertas empleo de Once, lo primero que debes hacer es ingresar a la sección «Vacantes» de su página web. En este espacio encontrarás todas las propuestas laborales disponibles. Haz clic en la que más se ajuste a tu perfil para leer los detalles y luego sigue estos pasos:

Presiona el botón verde «¡Aplica aquí!».

Completa el formulario con datos personales y profesionales.

Adjunta tu CV.

Inscríbete a la oferta para trabajar en Once.

En caso de que ninguna de estas propuestas esté dirigida a ti, no te desanimes. En la sección «Ofertas de empleo» de nuestra página web encontrarás una gran cantidad de oportunidades laborales que pueden ser perfectas para ti. Te invitamos a navegar por este espacio, elegir la opción que más te guste e inscribirte para emprender una nueva etapa profesional en tu vida.