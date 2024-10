La conocida empresa Amazon, una de las más importantes de la actualidad a nivel mundial, debido a su servicio de venta y distribución de productos a lo largo y ancho del planeta, ha lanzado una oferta de empleo para formar parte de su equipo. En este caso, con su base en El Far D’Empordà en Girona, la compañía está dispuesta a sumar al mundo laboral a un mozo/a de almacén en sector de operador logístico. Si buscas otras ofertas de empleo, tal vez esta sea de tu interés: Centro Comercial Finestrelles en Llobregat (Barcelona) busca personal.

Con la oportunidad de ser parte sin contar con experiencia previa y con oferta de contrato a jornada completa o a tiempo parcial, con turnos rotativos tanto de día o de noche, podrás acceder a este trabajo en Amazon si pasas el proceso selectivo de la empresa. El centro logístico de El Far D’Empordà (Girona) todavía tiene su búsqueda activa y en este artículo detallaremos qué debes cumplir para aplicar en la vacante disponible que puede tener un sueldo de hasta 2.000 euros en el mejor de los casos.

Oferta para trabajar en Amazon en El Far D’Empordà (Girona): sin experiencia necesaria

A través de esta probabilidad de sumar un empleo a tu currículum, solo necesitarás disponibilidad horaria para cumplir los horarios rotativos correspondientes y predisposición a la formación para el puesto, por lo que no deberás tener experiencia en puestos similares. Aun así, será valorable si tienes conocimientos del empleo en logística. Amazon también detalla que las tareas a cumplir como mozo/a de almacén en El Far D’Empordà (Girona) son las de descargar y levantar productos, escanear, clasificar y desviar los paquetes dependiendo a que departamento de la empresa deban ser llevados.

Además, buscan que la vacante sea cubierta por una persona que, tras la formación correspondiente por Amazon en Girona, pueda mover productos con camiones y máquinas industriales, ya sean transpaletas o carretillas elevadoras. La limpieza también será un punto a considerar para el sector de trabajo. En cuanto al contrato, la oferta tiene distintos tipos de contratos disponibles para la vacante, ya que puede ser a jornada completa o media jornada, con una remuneración de 9.40 euros por hora si eres del turno de día. En este sentido, con una jornada completa, el salario puede ascender hasta los 2.000 mensuales.

Entre los diversos ofrecimientos de Amazon en El Far D’Empordà (Girona), se enumeran la remuneración competitiva, un lugar cómodo, seguro y con las normativas correspondientes de trabajo, bebida gratis y comida a bajo costo para los descansos. Sumado a esto, la gran empresa de servicio y transporte de producto ofrece áreas de descanso para sus trabajadores. Tras leer todo esto, ya sea condiciones, beneficios y requisitos, solo resta enviar la postulación.

Cómo postularse para el trabajo en Amazon en El Far D’Empordà (Girona)

Para ser parte del equipo de Amazon, solo queda enviar la solicitud y, según lo detalla la misma empresa, deberás hacerlo para luego tener una conversación virtual con los encargados de contratación y del proceso de selección, la empresa Challenge TRG. Ellos seleccionarán a los candidatos idóneos y pasarán al próximo paso. Para esto, primero, debes realizar estos pasos:

Ingresar en la oferta para trabajar en Amazon .

. Leer los requisitos y ofrecimientos.

Haz clic en “Inscribirme en esta oferta”.

Ingresa en tu cuenta o crea una en Infojobs. Llena los campos necesarios con la información más importante.

Envía la solicitud.

Tras esto, ya estará todo listo para que la decisión final quede en manos de la empresa contratante y ser uno de los nuevos mozos/as de almacén en El Far D’Empordà (Girona) de la gran empresa Amazon. Si no recibes respuesta o es una negativa, no dudes en buscar más oportunidades en el mundo laboral en la sección «Ofertas de empleo» en nuestro portal.