¿Buscas trabajo?, entonces tal vez te interese saber que en el portal de empleo de InfoJobs acaba de publicar una nueva oferta de trabajo para cubrir 2 vacantes como azafata/o en estanco. Con este fin, Leading Solution, la empresa encargada de buscar personal para trabajar en este estanco, ofrece contratos fijos discontinuos a jornada completa de lunes a viernes por un salario bruto mensual de 2.025 euros (1.600 € fijos al mes + comisiones de 225 € + dietas 100 € y un plus voluntario por dispositivo electrónico de otros 100 €). Además, a todo esto hay que sumarle formación a cargo de la empresa, seguro médico privado y posibilidad real de continuidad. Sigue leyendo hasta el final para enterarte de los requisitos necesarios y conocer la manera de enviar el currículum para trabajar como azafata/o en estancos de Barcelona.

Oferta de empleo con 2 vacantes para trabajar en un estanco de Barcelona

Si crees que eres una persona con un marcado perfil comercial, tienes don de gentes, te gusta trabajar de cara al público y te encanta promocionar productos, no lo dudes e inscríbete ya a esta oferta de empleo. Leading Solutions, empresa de subcontratación comercial, está realizando entrevistas de trabajo para contratar azafatas/os que quieran trabajar promocionado una importante marca de tabaco por toda la provincia de Barcelona. Para ello, buscan personas con carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse por los diferentes municipios de la provincia, salvo en el caso de que le sea asignada la zona de Barcelona centro. Es necesario estar en posesión del título de ESO y contar con experiencia de al menos 1 año en puestos similares.

Los candidatos y candidatas que resulten seleccionadas para el puesto, deberán realizar las siguientes tareas: Promocionar una marca de tabaco determinada por estancos de la provincia de Barcelona. Incentivar la venta de dicha marca tanto en upselling como en switching. Deberás tener en cuenta que estarás representando a la marca en todo momento. Controlarás tu propio stock de producto, resolverás dudas de los consumidores y reportarás cualquier incidencia, así como tu día a día a una coordinadora/or. Una vez los candidatos/as hayan superado con éxito el proceso selectivo, serán asignados/as a una zona concreta de Barcelona en la que deberán realizar una ruta de estancos, a 1 estanco por día.

Cómo enviar el currículum para trabajar como azafata/o de estancos

Una vez estudiada la oferta, si crees que cumples con los requisitos y estás de acuerdo con las condiciones, es momento de enviar tu candidatura. Para ello puedes seguir 2 vías, ambas igual de válidas. La primera sería entrar en el portal donde está publicada la oferta de manera externa, en este caso, InfoJobs. Haz click en “inscribirme en esta oferta” e inicia sesión como candidato. La segunda opción sería entrar directamente al portal de Leading Solutions, empresa encargada de las contrataciones. Una vez dentro, tendrás que rellenar un formulario con tus datos de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico, etc.) y en comentarios dejar por escrito a qué puesto de trabajo estás postulándote. Por último, adjunta tu CV y haz clic en “enviar”

