Forselco lanza una oferta de empleo bastante interesante para Numancia de la Sagra (Toledo). Se trata de una propuesta para formar parte de la fábrica de una reconocida empresa, para ocupar el cargo de operario/a de producción. Ofrece contrato indefinido, de jornada completa, con turnos de 8 a 19 y de 22 a 8 y tres días de libranza. Además, prometen un salario que puede llegar hasta los 2.166 euros brutos al mes. ¿Te interesa? Entonces te invitamos a seguir leyendo, así conozcas los requisitos exigidos por la empresa para acceder a este puesto laboral.

Forselco lanza una oferta de empleo como operario/a de producción en una fábrica de Numancia de la Sagra, Toledo

Forselco detalla en la oferta de empleo que el trabajo es para la fábrica de una empresa con gran reconocimiento en el sector de la construcción con sede en Numancia de la Sagra, Toledo. Se dedica a la fabricación de productos cerámicos, ladrillos y tejas. Actualmente, la compañía está en proceso de expansión, por lo que emprendió una búsqueda activa de trabajadores para formar parte de su planta de producción local.

La empresa resalta que necesita trabajadores con experiencia de tres años en puestos similares y que cuente con vehículo propio. Además, requiere que la persona que ocupe el puesto de operario de producción cuente con capacidad de trabajar en equipo para cumplir con los objetivos dispuesto. Las tareas a realizar en esta área serán las siguientes:

Llevar adelante operaciones básicas de producción.

Alimentación y vigilancia de las máquinas automatizadas.

Preparación de máquinas, herramientas y equipos.

Realizar operaciones básicas de montajes.

Configurar, supervisar y mantener las máquinas y los equipos utilizados en la línea de producción.

A cambio, la fábrica de Toledo ofrece empleo con contrato indefinido, de jornada completa. Los turnos se repartirá de la siguiente mantera: tres días de 8 a 19 horas y tres días de 22 a 8 horas, con tres días de libranza. El salario que brindarán oscila entre los 24.000 y 26.000 euros brutos al año, lo que significa que, como mínimo, los trabajadores recibirán 2.000 euros brutos al mes, que puede llegar a aumentar hasta los 2.166 € mensuales. Además, ofrecen contratación inmediata.

¿Cómo enviar mi currículum para trabajar en esta empresa?

¿Crees que tienes lo necesario para este trabajo? Pues, no dudes en enviar tu currículum. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes que acá te lo explicamos de forma sencilla y rápida. El primer paso del proceso será ingresar a la plataforma de empleo InfoJobs, en la que podrás leer con detenimiento cada detalle de esta oferta laboral para trabajar en la fábrica de Toledo. Luego, tendrás que hacer lo siguiente:

Haz clic en el botón naranja que dice «Inscribirme».

Inicia sesión colocando tu email y contraseña.

Verifica que tus datos estén actualizados para aumentar tus posibilidades.

Envía tu candidatura.

En caso de que no tengas una cuenta, el proceso se alargará un poco más. Es que la plataforma solo permite la inscripción de aquellas personas que están registradas. Pero no te preocupes, ya que crear tu usuario es muy sencillo y te tomará tan solo unos minutos más. Para hacerlo, deberás seguir estos pasos:

Busca la sección «¿Eres nuevo/a?».

Haz clic en el botón «Regístrate».

Completa el formulario que aparece en pantalla con tus datos personales y profesionales.

Activa tu cuenta.

Envía tu currículum y consigue empleo en esta fábrica de Toledo.

Si esta oportunidad laboral no está dirigida a ti, no te desanimes. Te invitamos a visitar la sección «Ofertas de empleo» de nuestra página web, donde encontrarás inscripciones abiertas para trabajar en empresas de todo el país. Además, te informamos sobre convocatorias de empleo público y sobre propuestas para emprender una etapa profesional en el exterior. ¡Te esperamos!