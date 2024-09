Anuncio

Diariamente, se pueden encontrar, a través de diversas páginas de Internet, ofertas de trabajo como operario en la zona de Zaragoza. Recientemente, ha sido publicada una vacante en el municipio de María de Huerva por un sueldo bruto de 1.500 euros al mes. Sin duda esta noticia puede llamar la atención de aquellas personas que están buscando su próxima oportunidad laboral. Por lo cual, si piensas que puede ser el empleo ideal para ti, continúa leyendo para conocer más detalles respecto a lo que podría ser tu próximo puesto de trabajo.

Requisitos y funciones para trabajar como operario en María de Huerva, Zaragoza

El puesto ofertado es para cubrir una vacante como operario de inyección de plástico. Como requisito se pide que quien desee obtener este puesto, tenga 1 año de experiencia en trabajos similares de inyección o en ocupaciones de producción. El nivel de estudios mínimos requeridos es Educación Secundaria Obligatoria. La empresa empleadora se encuentra en María de Huerva (Zaragoza) y la función principal del empleo será la de abastecer máquinas de inyección, verificación y retrabajos. Respecto a la contratación, el empleador ofrece un contrato inicial a través de ETT con posibilidad de paso posterior a plantilla de empresa.

Además del nivel de estudios requerido, hay otras cuestiones a tener en cuenta sobre esta oferta de trabajo. Y es que en la publicación del portal de empleo se especifica que los interesados tienen que contar con vehículo propio para poder trasladarse hasta la empresa durante sus jornadas. Respecto a los turnos de trabajo, también piden que la persona seleccionada pueda hacer turnos de mañana, tarde y noche. El salario para esta vacante oscila entre 1.300 y 1500 € bruto/me.

Cómo inscribirte a la oferta de trabajo

Para poder solicitar la oferta de empleo, debes ingresar a la página web donde aparece disponible el trabajo. Si aún no has creado tu cuenta, lo puedes hacer a través de unos pasos muy sencillos y rápidos que te habilitarán además a encontrar otros anuncios similares que puedan despertar tu interés. Una vez que completaste tus datos de usuario y creaste tu currículum, tienes que clickear en el botón que dice «inscribirme a esta oferta». Cuando los datos solicitados estén listos, podrás hacer seguimiento de tu postulación de empleo en la plataforma y enterarte de la decisión de la empresa. En caso de tener una cuenta previa en el portal de empleo, la postulación es mucho más fácil porque no hay que completar nuevos datos sobre tu CV. Únicamente tendrás que inscribirte a la oferta y esperar a ser contactado por el empleador en cuestión.

