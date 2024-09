El rubro gastronómico es uno de los que más sufre la precariedad laboral, en especial en el sector de camareros y empleados que cumplen el rol de atender al público. En los últimos años, esta problemática comenzó a tener más visibilidad, dando a conocer las precarias condiciones que deben aceptar para tener trabajo. Entre ellas, destacan las jornadas laborales interminables, salarios bajos y condiciones de trabajo indignas.

Gracias a las redes sociales, muchos camareros y camareras han podido dar cuenta de las ofertas que reciben y las condiciones que deben soportar dentro de su sector. Recientemente, un relato que se hizo viral en Twitter (ahora X), dio cuenta de los oscuros manejos de empleadores sin escrúpulos. Este insólito momento en redes abrió nuevamente el debate público sobre las ofertas laborales abusivas.

La oferta que recibió un camarero e indignó a las redes sociales

Si bien el protagonista de este caso permanece en el anonimato, quien ha dado a conocer la triste realidad de los camareros fue Jesús Soriano. Conocido en redes sociales como Soy Camarero, referente para los trabajadores de la hostelería en España.

El hombre, que comparte testimonios de empleados del sector, se volvió viral tras compartir un testimonio de un trabajador. Se trata de una captura de WhatsApp donde una persona realiza una oferta laboral dudosa que consistía en un contrato para un camarero, con un horario partido de nueve horas diarias, un solo día de descanso a la semana y un salario de 1.200 euros al mes.

Pero lo que más causó indignación en las redes fue el comentario que le hizo el empleador con la promesa de un aumento salarial: “Si nos va bien el fútbol, el sueldo subirá a 1.300 euros”, le dijo, dejando en evidencia las lamentables condiciones que enfrentan muchos trabajadores en el sector.

La respuesta del camarero ante la dudosa oferta laboral

El camarero, lejos de aceptar la propuesta, confrontó al empleador cuestionando el sueldo ofrecido y las condiciones en general. El hombre analizó que, con esas condiciones, estaría cobrando unos 5,5 euros por hora trabajada, lo que está muy por debajo del salario digno. Ante el cuestionamiento, el empleador lo increpó: “No vas a trabajar horas extras para calcularlo de esta manera. Si no te parece, te deseo muy buena suerte”.

“Por supuesto, no me interesa, ya me han explotado lo suficiente. Mucha suerte”, fue la respuesta final del camarero en la captura del chat que mantuvo con este hombre. Tras difundir esta situación, Jesús Soriano celebró: “Me alegra ver que cada vez más dicen que no a la explotación”.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre la jornada laboral?

A pesar de las malas condiciones que enfrentan los empleados gastronómicos y de hotelería, existe un marco legal que ampara a los trabajadores. De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de la jornada laboral ordinaria es de 40 horas semanales. Además, la jornada diaria no puede superar las 9 horas, salvo acuerdo entre empresa y trabajador, y cualquier hora que supere la jornada ordinaria debe ser considerada hora extra.

En el caso de la oferta recibida, se cumplía con el límite diario, pero el sueldo ofrecido estaba muy por debajo de lo que cobra un camarero en Madrid, por ejemplo. A pesar de que la precariedad laboral sigue existiendo y muchos empleadores se salen de la normal, hoy día las redes sociales se han convertido en un espacio de reclamo y denuncia ante estas ofertas laborales cuestionables, especialmente en un sector clave para la economía española.

