Si estás en busca de empleo, te puede interesar el proceso de inscripción abierto de Groundforce para trabajar en el Aeropuerto de Barcelona. En este caso, la búsqueda activa de esta reconocida empresa aeroportuaria es para agentes de rampa con residencia en El Prat de Llobregat. ¿Lo interesante de esta propuesta? No hace falta experiencia previa, por lo que puede ser la puerta de ingreso al mundo laboral de muchos jóvenes. Ofrecen contrato de tiempo parcial, con turnos rotativos, de lunes a domingo. Y si esta propuesta está lejos tuyo, no te preocupes: Grondfource busca 20 personas sin experiencia para trabajar en el Aeropuerto de Lanzarote.

Groundforce abre vacantes de empleo para 30 agentes de rampa en el Aeropuerto de Barcelona

Groundforce comunica de forma abierta con esta oferta de empleo que están en busca de 30 agentes de rampa para reforzar su plantilla de trabajo en el Aeropuerto de Barcelona. Como requisitos, la empresa aeroportuaria solicita título de secundario completo y no hará falta tener experiencia en el sector. Resalta también que es importante contar con carnet de manejo B en vigor (español u homologado en España) para manejo de vehículos en el puesto. Por otro lado, anticipa que valorará la tenencia de certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

En cuanto a las funciones que los agentes de rampa llevan a cabo en el aeropuerto, detallaron que tendrán que ver con cuestiones logísticas, organizativas y con el manejo de máquinas que sirven para llevar a cabo sus tareas en el lugar de trabajo. Esta es la lista de actividades específica que tendrán que realizar los trabajadores que formen parte de este equipo:

Clasificación, carga y descarga de las mercancías de equipaje.

Manejo de equipos y vehículos como cintas portaequipajes, escaleras, plataformas, entre otros.

Colocación y retirada de calzos.

Groundforce, en su oferta de empleo para el Aeropuerto de Barcelona, resalta su necesidad de contar con trabajadores que tengan disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, por la mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. Ofrecen un trabajo de jornada parcial variable de 15 horas semanales, con posibilidad de aumento, según las necesidades de la empresa. Y si bien no especificaron el salario que recibirán los trabajadores, en Jooble informan que el sueldo promedio de un agente de rampa en esta ciudad es de 21.012 brutos/anuales, quedando en 1.761 al mes.

Cómo enviar mi currículum para trabajar con Groundforce

Se trata de un proceso muy sencillo. Si quieres enviar tu currículum para trabajar con Groundforce, lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de empleo Infojobs, donde encontrarás todos los detalles de esta oferta de empleo. Luego, buscarás el botón naranja que dice «Inscribirme» y harás clic sobre él. Una vez dentro de la nueva pestaña, tendrás que iniciar sesión con tu email y contraseña. Así, quedarás habilitado para inscribirte en las 30 vacantes disponibles para trabajar en el Aeropuerto de Barcelona.

Si no tienes una cuenta, tendrás que crear una. Es que la plataforma solamente permite la inscripción de aquellos que estén registrados. Para hacerlo, tendrás que buscar la sección «¿Eres nuevo/a?» y hacer clic en el botón que dice «Regístrate». Lo restante será completar el formulario que aparece en pantalla con tus datos personales y profesionales. Asimismo, podrás habilitar tu usuario y tendrás la oportunidad de enviar tu currículum para trabajar con Groundforce.

En caso de no cumplir con los requisitos o no estar de acuerdo con lo que ofrece la empresa, no te desanimes. Te invitamos a visitar la sección «Ofertas de empleo» de nuestra página web, donde podrás encontrar cientos de procesos de inscripción abiertos para trabajar en empresas e instituciones de la administración pública de todo el país. Elige la que más se ajuste a tu perfil y prueba suerte.