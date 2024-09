¿Estás en busca de trabajo? Groundforce, reconocida empresa de la industria aeroespacial y aviación, lanza una oferta de empleo para el Aeropuerto de Lanzarote, en Arrecife (Las Palmas). Actualmente, la compañía está en busca de trabajadores para cubrir 20 vacantes de Agentes de Rampa. Se necesitan personas sin experiencia, con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, de lunes a domingo. También se valorará la tenencia de carnet de discapacidad.

Groundforce lanza una oferta de empleo en Arrecife para contratar a 20 agentes de rampa y trabajar en el Aeropuerto de Lanzarote

Groundforce hizo pública su necesidad de aumentar su equipo de trabajo en el Aeropuerto de Lanzarote con esta gran oferta de empleo para Arrecife. Según especificaron, están en busca de personas que se encarguen de las clasificación, carga y descarga de las mercancías y equipajes. Además, deberán manejar equipos y vehículos como cintas portaequipajes, escaleras, plataformas, entre otras, y ayudar con la colocación y retirada de calzos, como así también de la señalización de conos.

La empresa indica que es imprescindible contar con un carnet de conducir B y se valorará muy favorablemente si cuentas con uno de categoría D. Así también señala que será necesario tener disponibilidad para cumplir horarios rotativos de mañana, tarde o noche, de lunes a domingo. Específicamente, ofrecen un puesto laboral con contrato indefinido, de jornada parcial, variable entre 10 y 15 horas semanales. Sin embargo, esto podría cambiar según las necesidades de la compañía.

Por otro lado, hay un punto muy interesante en esta oferta de empleo de Groundforce para trabajar en el Aeropuerto de Lanzarote, en Arrecife. Se trata de la decisión por parte de la empresa de valorar a personas que tengan carnet de discapacidad. Asimismo, todos los que tengan una incapacidad superior al 33%, podrán estar entre los convocados para ocupar una de las 20 vacantes disponibles.

Cómo enviar mi currículum para trabajar con Groundforce en el Aeropuerto de Lanzarote

Si estás interesado en esta propuesta laboral, deberás inscribirte lo más antes posible, antes de que la oferta caduque. Hacerlo es muy fácil y el proceso solo te tomará unos minutos. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de empleo Infojobs, donde podrás leer todos los detalles de la propuesta de Groundforce con más detenimiento.

Una vez que hayas finalizado de analizar la oportunidad laboral y estés convencido/a, deberás buscar el botón naranja que dice «Inscribirme» y hacer clic sobre él. Luego, tendrás que iniciar sesión en tu cuenta y seguir algunas indicaciones que aparecerán en pantalla para finalizar el proceso y enviar tu currículum para trabajar en Groundforce en el Aeropuerto de Lanzarote.

En caso de que no tengas una cuenta, tendrás que hacerla sí o sí. Es que la plataforma solo permite inscribirse a aquellos que estén registrados. Pero no te preocupes porque solo deberás buscar la sección «¿Eres nuevo/a?» y hacer clic sobre el botón con letras azules que dice «Regístrate«. A partir de ahí, solo faltará rellenar el formulario que aparece en pantalla con datos personales y profesionales. Cuando termines, quedarás habilitado para inscribirte a la oferta de empleo.

Si no te interesa esta oferta de empleo para trabajar en el Aeropuerto de Lanzarote con Groundforce, o simplemente esta no es tu área de trabajo, no te desanimes. Puedes ingresar a nuestra página web y buscar la sección «Oferta de empleo«, donde encontrarás propuestas que pueden llegar a ser interesantes para ti. Elige la que más se ajuste a tu perfil y envía tu currículum.