El Grupo Stellantis está en busca de trabajadores para reforzar su equipo de trabajo y lanza una importante oferta de empleo para su fábrica de Vigo. Se trata de una oportunidad laboral para trabajar como operarios/as de producción sin experiencia que quieran formar parte de una de las empresas más grandes de la industria automotriz. ¿Qué ofrece la compañía por este puesto? Sueldo de más de 20.000 euros al año, lo que equivale a 12 pagas mensuales de 1.666 euros, jornada intensiva y contrato de duración determinada.

La idea del Grupo Stellantis con esta oferta de empleo es aumentar la cantidad de trabajadores en su plantilla de su fábrica de Vigo. Para ello, busca personas que cuenten con título de educación secundaria. No hará falta experiencia, por lo que esta propuesta será la oportunidad de miles de personas de acceder a su primer trabajo. Sin embargo, se valorará positivamente a aquellos que hayan trabajo en el sector automotriz y tengan experiencia como carretilleros/as.

La empresa también pide que todos los interesados tengan disponibilidad para realizar una formación previa de 18 días laborales mediante un programa formativo en colaboración con la Xunta de Galicia. Por otro lado, solicita disponibilidad de turnos, principalmente turno noche o fin de semana. También se valorará el certificado de capacidad.

Otro punto que Stellantis considera importante para acceder a su oferta de empleo en Vigo es contar con estudios vinculados al sector industrial. Asimismo, la compañía automotriz resalta como «deseable» que los interesados en este puesto cuenten con una formación de grado medio o superior en automoción, mecánica, mecatrónica, mantenimiento eléctrico, carrocería, electromecánica.

Quiero inscribirme en esta oferta de empleo, ¿cómo envío el currículo a Stellantis?

Si analizaste la propuesta laboral y crees que cuentas con los requisitos exigidos por Stellantis para trabajar en su fábrica de Vigo, no dudes en inscribirte a esta oferta de empleo. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, que te ayudamos. Se trata de un proceso muy sencillo, que no te llevará más de unos minutos. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de empleo Infojobs, dónde está abierto el proceso de inscripción.

Una vez dentro de esta página, podrás analizar de forma minuciosa la oferta de empleo de Stellantis para operarios/as de producción que estén en Vigo. Si estás completamente convencido, busca el botón naranja que dice «Inscribirme» y haz clic sobre él. Luego, restará iniciar sesión en tu cuenta con tu email y contraseña, y seguir unas indicaciones que aparecerán sobre la pantalla para finalizar el proceso.

En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla. Es que la plataforma permite la inscripción solo de aquellos que están registrados. Para hacerlo, busca la sección «¿Eres nuevo/a?» y haz clic sobre el botón «Regístrate«. Notarás que aparece un formulario sobre la pantalla, el cual debes llenar con tus datos personales y profesionales. Cuando termines, seguirás algunas indicaciones de la página y así quedarás habilitado para enviar tu currículum a la fábrica de Stellantis en Vigo.

