Hay una oferta de empleo para trabajar como operario de producción en una importante compañía internacional. El SEPE está muy presente en la vida de los desempleados españoles por medio de cursos gratuitos, ofertas de empleo y ayudas económicas. Sin embargo, su portal de empleo no es el único que proporciona ofertas interesantes para cambiar el rumbo profesional de los españoles. Actualmente, Indeed tiene publicada una alerta de empleo para trabajar en el Grupo Atlántica, The Natural Company.

Se trata de un grupo especializado en nutrición vegetal y bioprotección, consolidado en el mercado internacional. Opera en cuatro continentes y en más de 70 países, con una fuerte vocación de servicio. El objetivo de la empresa es brindar soluciones eficaces a los agricultores que respeten el estado natural de los cultivos, la biosfera y la Tierra.

Grupo Atlántica lanza una oferta de empleo para trabajar en su fábrica de Villena

Grupo Atlántica tiene publicada una alerta laboral en el portal de empleo Indeed para cubrir en Villena, Alicante. Buscan una persona para trabajar como operario/a de producción cuya misión sea participar en la fabricación de sus productos en sus diferentes líneas de producción.

Funciones:

Controlar que el proceso cumple con las especificaciones de la ficha de componentes del producto.

Manejo de equipamiento utilizado en líneas de producción (procesado y envasado).

Toma de muestras para el control de calidad de producto.

Envasado del producto.

Enfardar los palés del producto terminado.

Controlar y manejar el stokaje de materias primas.

Mantener la limpieza y el orden de la línea de producción y zona de trabajo, además del equipamiento y material asociado a esta tarea.

Requisitos:

Formación Profesional de Grado Medio (o titulación de ese nivel) de tipo industrial.

Experiencia mínima de 2 años en puestos asociados con líneas de producción industrial.

Experiencia en control de almacén, inventarios y recuento de stocks.

Valorable formación en buenas prácticas de fabricación.

Para acceder a este puesto de operario, la empresa solicita que la persona interesada cuente con un carnet de carretilla elevadora y un correcto manejo de Excel. Además, valora positivamente si cuenta con conocimiento en cadenas de montaje.

Las habilidades necesarias para desempeñar el puesto con soltura son organización y metodología, eficiencia, responsabilidad, gestión eficaz del tiempo, iniciativa y proactividad, resolución de problemas y trabajo en equipo.

Oferta:

Grupo Atlántica ofrece a cambio una jornada a tiempo completo y planes de formación al futuro/a operario/a. No especifica sueldo.

Sede Atlántica Agrícola en Villena.

¿Por qué trabajar como operario/a en Grupo Atlántica?

Grupo Atlántica busca que “cada persona que trabaja con ellos esté conectada con su talento natural”. Asimismo, busca que el ambiente laboral sea agradable para sus empleados, de manera que puedan crecer a “su ritmo”. “Admite y promueve que cada persona sea ella misma, auténtica y espontánea, para después trabajar sobre el propósito común de ofrecer soluciones naturales y eficaces para la Agricultura”.

La compañía está firmemente comprometida con la igualdad de trato y oportunidad, además de la lucha contra la discriminación en cualquier de sus formas. Por esta razón, la oferta de trabajo está abierta para cualquier género, siempre que el candidato/a cumpla con los requisitos expuestos en el apartado anterior.

¿Qué hace Grupo Atlántica?

Según expone la compañía en su página web, consideran que cualquier ser vivo alcanza un alto grado de plenitud cuando está cerca de su estado natural. Es por eso que su objetivo es brindar soluciones eficaces a los agricultores que respeten el estado natural de los cultivos, la biosfera y la Tierra. La empresa se especializa en la bioestimulación, biocontrol y nutrición vegetal, consolidado en el ámbito internacional y con vocación de servicio.

Con más de 40 años de experiencia y 250 empleados, su expansión mundial continúa por medio de 8 filiales y una red de distribución que lleva soluciones efectivas a 70 países.