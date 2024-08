¿Te gustaría trabajar en un entorno tranquilo y bien estructurado? Pues atento, porque Indeed, una de las principales plataformas de empleo en nuestro país, mantiene abiertos 33 procesos de selección para trabajar en Bibliotecas. Los puestos ofertados abarcan una gran variedad de funciones que van desde bibliotecarios al uso o documentalistas hasta digitalizadores de archivos y auxiliares. Para ello se ofrece una amplia gama de contratos de tipo fijo, temporal o de larga duración, con salarios competitivos acorde con la experiencia y habilidades de los candidatos, que oscilan entre los 1.396 y 1.583 euros brutos mensuales. Si quieres informarte de todo y conocer los detalles de esta excelente noticia, quédate con nosotros, porque a continuación pasaremos a entrar de lleno en las condiciones, requisitos y cómo postularse para los puestos.

Titulación de Documentación y Biblioteconomía requerido en casi todos los puestos

El trabajo en bibliotecas no se basa únicamente en ordenar libros y mandar callar a los ruidosos como estamos hartos de ver en series y películas. Esta labor va mucho más allá. Pero sobre todo se basa en ofrecer un servicio a los ciudadanos que acuden a estos edificios para obtener información y conocimientos. Es aquí donde entra en juego el personal que trabaja en ellos y brindan sus conocimientos a todo aquel que los solicite. En esta oferta de empleo repasaremos algunas de las vacantes más recientes que hemos visto publicadas en el portal de Indeed, para las cuales son necesarias diferentes titulaciones y requisitos. Y al final del artículo, veremos cuál es la forma de enviar el currículum para obtener alguna de ella.

Como regla general, para la mayoría de vacantes, será necesario poseer titulación de Documentación y Biblioteconomía o similares en distinto grado, como puede ser una Licenciatura, Diplomatura, etc. Para no hacer este artículo demasiado extenso, hemos decido realizar una tabla con los puestos de trabajo más recientes e interesantes que Indeed tiene a disposición de cualquier interesado en varios centros de España. En ella expondremos las principales características de las vacantes, así como requisitos esenciales y ubicaciones. Si lo prefieres, puedes entrar en el portal de la plataforma empleadora y revisar las ofertas una por una hasta encontrar la que mejor se adapte a tu perfil y preferencia.

Algunas de las vacantes más recientes publicadas en Indeed

Puestos Condiciones Requisitos Bibliotecario/a en Toledo -Contrato temporal 12 meses

-Jornada completa -Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación

-Grado en Información y Documentación

-Curso en Estudios de Género, Igualdad y/o Feminismo Documentalista en Madrid -Contrato indefinido

-Remuneración competitiva

-Jornada completa -Título en Biblioteconomía y Documentación

-Experiencia 1 año

-Dominio de inglés Técnico/a de archivo en Mollerussa, Lleida -Contrato temporal 3 meses

-Lunes a viernes

-Turno de mañana -Titulación en Documentación y Archivista Técnico/a de archivos fotográficos en Lleida -Contrato indefinido (mínimo 4 años)

-Lunes a viernes -Grado en Documentación o Historia

-Idioma catalán Técnico/a de archivo y gestión documental en Velilla de San Antonio, Madrid -Contrato indefinido

-Modelo híbrido -Grado en Documentación o Licenciatura en Biblioteconomía

-Experiencia 3 años Catalogador/a en Santander -Contrato temporal 2 meses

-Salario 1.396 € -Experiencia 1 año Digitalizador/a de archivos en Alcobendas, Madrid -Contrato temporal 4 meses

-Salario de 1.416/1.583 b/m -Licenciatura o Grado en Documentación, Información y Biblioteconomía

-Experiencia 1 año Auxiliar de biblioteca en Bilbao -Contrato indefinido

-Jornada completa

-Lunes a viernes -Ciclo Formativo Grado Superior

-Experiencia 1 año

-Disponibilidad fines de semana Detalles de algunas de las ofertas más interesantes extraídas del portal Indeed

Cómo enviar el curriculum para trabajar en bibliotecas

Todas estas ofertas y más hasta completar un total de 33 vacantes están publicadas en el portal de empleo de Indeed. Si estás interesado/a en postularte para alguna de ellas o, sí, por el contrario, prefieres revisar por ti mismo el total de puestos disponibles, puedes hacerlo siguiendo esta serie de pasos.

Entra en el portal de empleo de Indeed.

de Indeed. repasa el listado completa y selecciona la oferta que mejor se adapte a tus preferencias y perfil.

haz click en “postularte en la página de la empresa”

rellena el formulario con tus datos (nombre y apellidos, teléfono e contacto, correo electrónico, etc.)

Recuerda que en nuestro portal encontraras más ofertas tan interesantes como está dentro y fuera de las paredes de una biblioteca. Te invitamos a compartir este artículo con aquellas personas a quienes creas pueda interesarle utilizando los botones que encuentras más abajo. Buena serte en tu búsqueda de empleo.