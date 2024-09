Dinacell Electrónica, reconocida empresa líder del sector, lanzó una oferta de empleo para Rivas-Vaciamadrid. En esta oportunidad, la oportunidad laboral es para ocupar el puesto de operario/a de producción en su fábrica de Madrid. La compañía ofrece contrato indefinido, de jornada completa, con horarios rotativos, por lo que si estás en busca de trabajo, podrías aprovechar la oportunidad de comenzar una nueva etapa profesional dentro de una reconocida firma. Aunque también puedes optar por esta oferta, en la misma localidad, aunque para otro sector: Bunzl busca personal en Ciempozulos para su centro logístico.

Dinacell Electrónica emprende una nueva búsqueda de operario/a de producción

La reconocida empresa de electrónica está en busca de reforzar el equipo de trabajo de su fábrica de producción en Rivas-Vaciamadrid. Por este motivo, lanza una oferta de empleo dirigida específicamente a cubrir el puesto de operario/a de producción. Dinacell Electrónica indica que necesitan personas con experiencia previa en el sector industrial de al menos 1 año y con titulación secundaria como mínimo. ¿A qué se dedica esta fábrica? La empresa especificó que en este sector de la compañía, los trabajadores se encargan de la fabricación de células de carga y electrónica asociada.

Respecto a la modalidad de trabajo, Dinacell Electrónica indica que se trata de un empleo con turnos rotativos, por lo que los interesados en inscribirse deben contar con disponibilidad horaria para adaptarse. El tipo de contrato es indefinido, con jornada completa. Actualmente, hay cuatro vacantes de operarios/as de producción para Rivas-Vaciamadrid, aunque no se descarta que abran más cupos o busquen gente en otro sector. Por ello, recomendamos estar atentos a las diferentes plataformas de empleo que utilices para no perderte ninguna propuesta laboral para formar parte de esta empresa.

Quiero enviar mi currículum para trabajar en la fábrica de Dinacell Electrónica en Rivas-Vaciamadrid, ¿cómo hago?

Si te interesa la modalidad ofrecida por Dinacell Electrónica para trabajar en su fábrica situada en Rivas-Vaciamadrid, no dudes en inscribirte. Enviar tu currículum para formar parte de esta empresa es mucho más fácil de lo que piensas. Asimismo, solo necesitas seguir los siguientes pasos y tan solo en unos minutos serás uno de los candidatos para esta oferta de empleo.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de empleo Infojobs, donde Dinacell Electrónica publicó la oferta de empleo para su fábrica de Rivas-Vaciamadrid. Una vez dentro, debes buscar el botón naranja que dice «Inscribirme», hacer clic sobre él e iniciar sesión en tu cuenta. Desde ahí, sólo restará enviar tu currículum para completar el proceso de inscripción.

En caso de que sea tu primera vez en la plataforma, o simplemente nunca te creaste una cuenta, deberás hacerlo sí o sí para poder enviar tu CV para trabajar en Dinacell Electrónica. Se trata de un procedimiento muy sencillo. En la misma página donde te pidieron iniciar sesión, tienes que buscar la sección «¿Eres nuevo?» y hacer clic sobre el botón «Regístrate». Luego, llenarás el formulario que aparece en pantalla con tus datos personales y profesionales, y seguirás los pasos que la misma página indica. Así, tu cuenta quedará habilitada para inscribirte en la oferta.

Si crees que no cuentas con los requisitos o no te resultó interesante esa modalidad que Dinacell Electrónica ofrece para trabajar en su fábrica de Rivas-Vaciamadrid, no te desanimes. En la sección «Ofertas de empleo» de nuestra página web, podrás encontrar cientos de procesos de inscripción abiertos para formar parte de distintas empresas e instituciones de la administración pública. Allí podrás elegir la que más se ajuste a tu perfil profesional y comenzar una nueva etapa de tu vida laboral.