El Grupo Ramón García tiene muy buenas noticias para todos los que están en busca de trabajo en Ordes (A Coruña). Esta reconocida empresa lanzó una oferta de empleo para ocupar vacantes como operario/a de montajes y logística. Ofrece un contrato de duración determinada, aunque con posibilidades de convertirse en una contratación indefinida. ¿Te interesa? Pues, quédate que profundizaremos más sobre esta propuesta laboral y la forma correwcta de enviar el currículum a la empresa para empezar a trabajar en los próximos días.

Grupo Ramón García lanza una oferta de trabajo para trabajar como operarios de montajes y logística en Ordes

Actualmente, el Grupo Ramón García tiene disponibles dos vacantes para sumar a su equipo de trabajo en Ordes, A Coruña. La empresa especificó que necesita incorporar personas para distintas funciones de montaje mobiliario y logístico en su almacén. Según detallaron, las actividades que realizarán son las siguientes:

Preparación de pedidos de material según planificación para envío a obras.

Premontaje y montaje de diferente mobiliario, estructuras, led, diferentes piezas, entre otros.

Carga y descarga de camiones.

Tareas de embalaje, etiquetado, pesado, fotografiado, realización de mediciones y paletizado.

Apoyo a taller en otras funciones auxiliares.

Por otro lado, la empresa indicó que los que quieran acceder a este empleo deberán contar con Formación Profesional de grado medio, deseable de rama industrial y una experiencia mínima de 1 año en esta área de trabajo. Además, será un requisito esencial contar con carnet de manejo de carretillas elevadoras y también se pide que el trabajador tenga residencia en Ordes o cerca de la localidad.

A cambio, la empresa ofrece contratación temporal inicial, con posibilidades que pase a convertirse en indefinido. El salario que otorgarán será por Convenio de Carpintería y Ebanistería de A Coruña. Grupo Ramón García, además, ofrece a su equipo otros beneficios como por ejemplo:

Formación constante para sus trabajadores.

Posibilidad dentro de la empresa.

Seguro médico con gran descuento.

Acceso a capacitaciones.

Celebraciones internas.

Actividades en equipo.

Acceso exclusivo al club de beneficios #BolsilloFeliz.

¿Cómo enviar el currículum a El Grupo Ramón García para conseguir estos puestos de trabajo?

Si te interesa todo lo que ofrece la empresa y cumples con los requisitos, no dudes en inscribirte. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Lo primero que tendrás que hacer es ingresar a la plataforma de empleo Infojobs, mediante la cual la compañía inició su proceso de búsqueda de empleados. Una vez dentro, tendrás que seguir estos pasos:

Haz clic en el botón naranja que dice «Inscribirme».

Inicia sesión en tu cuenta con tu email y contraseña.

Sigue las indicaciones de la página para concretar tu inscripción.

En caso de que no tengas una cuenta, el proceso se hará un poco más extenso. Es que la plataforma solamente permite la inscripción de todos aquellos que estén registrados, por lo que crear una es casi una obligación. Con este registro podrás inscribirte a cualquier otra oferta de trabajo, además de la que el Grupo Ramón García lanzó para Ordes. ¿Cómo hacerlo? Sigue estos pasos:

Busca la sección «¿Eres nuevo/a?».

Haz clic en el botón con letras azules que dice «Regístrate».

Completa el formulario que aparece en pantalla con tus datos personales y profesionales.

Sigue las indicaciones de la página y envía tu currículum para esta oferta de empleo en Ordes.

Si no estás interesado en esta propuesta o no tienes la experiencia requerida para acceder a ella, no te desanimes. Te invitamos a visitar la sección ofertas de empleo de nuestra página web, donde encontrarás cientos de búsquedas activas por parte de empresas y entidades públicas para conseguir trabajadores. Elige la que más se adapte a tu perfil y sal del paro.