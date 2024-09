Bunzl Distribution Spain lanza una búsqueda activa para ocupar la vacante de operario en su almacén de Ciempozuelos (Madrid). Según detallan en la propuesta, ofrecen un contrato de duración determinada, con jornada completa. ¿Lo mejor de todo? No exigen ningún tipo de estudios, sólo experiencia de un año en un puesto similar. Si esta oferta de empleo no te convence, puedes consultar otra que está activa en la zona: Mercadona busca personal para trabajar en Getafe.

Bunzl hizo pública su necesidad de contratar un nuevo empleado para conformar su equipo de trabajo. Como dijimos anteriormente, se trata de una oferta de empleo en Ciempozuelos (Madrid), por lo que todos los ciudadanos de la zona que están en busca de una oportunidad, podrán inscribirse. Cabe resaltar que también podrán enviar currículum para trabajar en el almacén todos aquellos que se encuentran cerca del municipio y podrán transportarse sin problema hasta la dependencia.

Bunzl Distribution Spain lanza una búsqueda activa de trabajadores para sumar a su equipo

En la oferta de empleo publicada por la reconocida empresa distribuidora detallan que necesitan de personas ágiles, que aseguren buenos resultados y tengan una orientación marcada al cliente interno. Además, resaltan que otra aptitud a tener en cuenta para ocupar este puesto será la excelencia en la operativa y la eficiencia en los trabajos a realizar. Aquí te dejamos algunas de las funciones del equipo de trabajo del almacén en Ciempozuelos:

Realizar la preparación de pedidos.

Mantener el orden y la limpieza del almacén.

Realizar los inventarios correspondientes de productos.

Carga y descarga de mercadería en camiones.

Revisar y controlar que las cajas lleguen en excelentes condiciones a los clientes para así evitar devoluciones.

Ubicar la mercancía en picking o altura.

Realizar la correcta gestión.

Por otro lado, Bunzl distribution Spain indica que, además de las funciones ya nombradas, quienes quieran aplicar a esta oferta de empleo para formar parte del equipo de trabajo de su almacén en Ciempozuelos tendrán que estar atentos a cualquier otra tarea que derive del propio puesto o le sea delegada por su superior jerárquico. Es por eso que también solicitan personas proactivas y dispuestas a trabajar en equipo.

Quiero inscribirme a esta oferta de empleo en Ciempozuelos, ¿qué tengo que hacer?

Inscribirse en esta oferta de empleo para trabajar en el almacén de Ciempozuelos de esta gran empresa es muy fácil. Lo primero que debes hacer es ingresar a la búsqueda activa publicada en el portal de empleo InfoJobs y dirigirte hacia el botón naranja que dice «Inscribirme en esta oferta». Una vez que lo hagas, notarás que la página solicita que inicies sesión en tu cuenta con tu email y contraseña. Cuando lo hagas, podrás enviar tu currículum de forma inmediata.

En caso de que sea tu primera vez en esta plataforma y no poseas una cuenta, no te preocupes. Solo debes buscar y hacer clic en el botón azul que dice «Regístrate» (Si estás en una computadora, lo ubicarás en la derecha, pero en los celulares lo verás abajo de la pantalla). Lo siguiente será completar los datos personales y profesionales mediante un formulario brindado por la página y cuando lo hagas, estarás habilitado para inscribirte en esta oferta de empleo en Ciempozuelos.

Si las condiciones ofrecidas por esta empresa no te convencen o te inscribiste y no te llamaron, no te desanimes.