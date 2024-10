Si eres de las personas que busca sumar un empleo a tu vida, ya sea por estar en el paro o haber terminado los estudios, esta oportunidad para trabajar en el Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos puede ser la salida ideal para prosperar. A través de una publicación, la empresa Belros, cadena líder en alimentos de entretenimientos y productos de celebración, lanzó la búsqueda activa para cubrir puesto de dependiente/a en su tienda.

Esta oportunidad de cubrir una vacante en el Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos será de las más interesantes al tratarse de un puesto de trabajo en Belros como dependiente/a con jornada parcial y con el requisito mínimo de tener la ESO completa. Sin embargo, también se solicita contar con experiencia de al menos un año para ser parte del empleo. En este artículo detallaremos con precisión las tareas solicitadas por los contratantes y los beneficios que puede traer a tu vida una salida al mundo laboral, como la misma en el famoso Centro Comercial Camino de la Plata.

Oferta para trabajar en Belros en el Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos

La conocida empresa Belros está buscando cubrir la plaza disponible en la selección de su personal para el puesto de dependiente/a de tienda, para así sustituir a otro empleado saliente. Para esto, deberás cumplir con turnos de 29 horas semanales al trabajar presencialmente en el Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos. Las funciones a cumplir serán las de mantenimiento de la imagen, con buena presentación y cuidado de los productos, garantía de servicio al cliente, orden de mercancía, limpieza de la tienda en general y gestión o mantenimiento de la zona de almacén.

Además, la resolución de incidencias del día a día será fundamental en el tema de tareas a cumplir como dependiente/a de tienda en el Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos, donde Belros busca una persona capacitada para el cargo. Cabe destacar que la empresa cuenta con más de 1.500 personas trabajando a lo largo del territorio español, bregando siempre por el bienestar de ellos y garantizando la igualdad de trato en proceso de selección. De este modo, las oportunidades de ser parte del equipo serán equitativas y así conseguir un buen empleo en el sector de alimentación.

Los turnos ofrecidos por Belros para este empleo son de turno tarde y mañana, por lo que se busca cubrir la vacante en la tienda del Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos con esta oferta de trabajo a jornada parcial con contrato por tiempo determinado, requiriendo el título o certificado de la Educación Secundaria Obligatoria y un certificado de manipulación de alimentos. También se solicita vivir en Castilla y León o cercanías de Burgos para ser uno de los escogidos dentro del proceso selectivo de la empresa.

Cómo inscribirse en la oferta para trabajar en Centro Comercial Camino de la Plata

Si luego de leer los condicionantes, detalles del contrato y las tareas a realizar sigues interesando en la oferta para trabajar en el Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos, puedes enviar tu postulación y que todo quede en manos del departamento de Recursos Humanos. Para eso, sigue estos pasos:

Ingresa en la oferta de Belros para ser dependiente/a de tienda .

. Lee otra vez los requisitos, tareas y detalles de la oportunidad de trabajo.

Haz clic en “Inscribirme en esta oferta”.

Crea tu cuenta en Infojobs o inicia sesión en la que ya tienes.

Recuerda adjuntar la documentación requerida como también actualizar tu CV para ser considerado uno de los aptos para el puesto.

Envía la solicitud.

Con estos pasos ya estará todo listo para esperar una respuesta de la empresa con su tienda en el Centro Comercial Camino de la Plata en Burgos. En caso de no ser de los seleccionados, no es momento de bajar los brazos.