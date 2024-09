La compañía internacional de alimentos Mission lanzó la búsqueda activa de operario/as de producción para fábrica de alimentación. En esta oportunidad, la oferta de empleo es para la zona de Aranjuez (Madrid) y ofrecen contrato indefinido, jornada completa. El sueldo para aquellos que se adecúen a los requisitos y exigencias para esta vacante podrán contar con un sueldo que oscila entre los 18.000 € bruto/anual, que sería 1.500 € por mes y 20.000 € bruto/anual, que quedaría en aproximadamente 1.666 € mensuales. Puedes comparar esta propuesta con otras parecidas, como la oferta de empleo para la fábrica de Grupo Alejandro Miguel.

Anuncio

Mission hace pública su necesidad de cubrir puestos de operario/as de producción en su planta ubicada en Borox, a 5 minutos en coche de Aranjuez. Ofrecen turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingos. Se incluirá en este plan de trabajo los descansos legalmente establecidos. En cuanto al sistema de contratación, resaltan que se tratará de un acuerdo fijo desde el primer día, con estabilidad y posibilidades de desarrollarse profesionalmente. ¿Te interesa? Pues, sigue leyendo para saber los requisitos que pide la empresa.

¿Qué necesito para ser operario/a de producción para la fábrica de Mission en Aranjuez?

La empresa de alimentos exige, como requisitos mínimos, una experiencia en manejo de maquinaria y herramientas de la línea de producción. También es necesario una formación en FP o experiencia equivalente, más conocimientos de ofimática e informática a nivel básico, ya que deberán introducir datos en los sistemas. Otro punto que resulta importante para la cadena internacional es tener vehículo para poder llegar hasta la dependencia.

Missión indica en su búsqueda activa para su fábrica de Aranjuez que consideran a todo su equipo de trabajadores un recurso muy valioso, por ello ofrecen un buen entorno laboral, con posibilidades de crecer. Asimismo, buscan personas comprometidas con los valores de la empresa y que, a su vez, tengan buena disposición para trabajar en equipo. Con esto, pretenden generar un entorno profesional y así mantener altos estándares de productos y servicios.

Cómo enviar el currículum a Mission para inscribirse en la oferta de empleo

Si cuentas con todos los requisitos exigidos por Mission y crees estar apto para ser su operario/a de producción en Aranjuez, puedes inscribirte de forma muy sencilla siguiendo los siguientes pasos:

Lo primero que debes hacer es ingresar a la oferta laboral publicada en el portal de empleo InfoJobs .

. Una vez dentro, tienes que deslizar hacia abajo la página y dirigirte al botón naranja que dice “Inscribirme” para luego hacer clic.

Notarás que el portal solicita que inicies sesión en tu cuenta. Si la tienes, podrás enviar tu currículum de forma directa e inscribirte al puesto ofrecido por Mission.

En caso de que sea tu primera vez en esta plataforma de empleo y no tienes cuenta, no hay de qué preocuparse. Hacer una es muy fácil. Para ello, deberás ir hacia el botón azul que dice “Regístrate” y marcarlo. Inmediatamente, te enviará hacia otra página en donde tendrás que colocar tus datos personales y profesionales. Una vez que hayas rellenado todo el formulario, podrás inscribirte sin problemas para ser operario/a de producción para la fábrica de Mission en Aranjuez.

Si notaste que no cuentas con los requisitos exigidos por la empresa o no se trata de un puesto laboral que te interese, te invitamos a seguir de cerca nuestra página web. En ella, publicamos diariamente ofertas de empleo que podrían ser perfectas para ti. Contamos con propuestas laborales para diferentes profesiones y sectores, de empresas privadas e instituciones públicas de todo el país. Aquí podrás analizar las que más te interesen y se adecúen a tus herramientas y conocimientos y probar suerte. No esperes más y emprende una nueva etapa en tu vida.