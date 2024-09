Una nueva oportunidad laboral se abre para los interesados/as en el sector del turismo y hotelería. Hoteles, firma perteneciente a Grupo RV anuncia una oferta de empleo para trabajar en la limpieza de uno de sus hoteles situados en la isla mágica de Menorca. Se trata de una oportunidad laboral ideal para trabajar en la limpieza en las instalaciones de RV Hotels situadas en Menorca. En este caso, la oferta de trabajo, además de formar parte de esta gran familia profesional, te brinda la opción de alojamiento. Como ves, es una opción bastante interesante, ya que podrás trabajar de lo que te gusta y a la vez vivir en este increíble complejo hotelero, sin gastar el dinero en alquiler.

Anuncio

RV Hotels ofrece para el puesto de camarero/a de pisos un contrato fijo – discontinuo, con incorporación en septiembre. Además, tal como dijimos, brinda la opción de alojamiento, lo que hace esta oferta laboral mucho más tentadora. En este puesto, los trabajadores deben cumplir las siguientes funciones:

Mantener la limpieza y orden de las habitaciones, office, zonas comunes y las distintas dependencias del hotel de Menorca.

Suministrar los dormitorios con los elementos de aseos correspondientes, así como documentos del hotel y otros complementos.

Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios para la limpieza.

Organización y realización de las tareas en tiempo establecido.

Atender con máxima diligencia las peticiones de los clientes.

Comunicar al departamento de mantenimiento cualquier desperfecto para su rápida reparación.

Tienes que tener en cuenta que la propuesta es para la sucursal de RV Hotels de Menorca, por lo que sería mucho más fácil si eres residente o puedes trasladarte hasta dicha dependencia. Además, te invitamos a inscribirte a otras oportunidades como esta increíble oferta de trabajo para trabajar en Hoteles Meliá.

Quiero inscribirme en esta oferta de trabajo como camarero/a de pisos en Menorca, ¿Cómo lo hago?

Para inscribirte, deberás entrar al portal de empleo donde está publicada la oferta y dirigirte a la opción de “Inscribirme”. Podrás notar que te exigen iniciar sesión en cuenta, pero si no la tienes, no hay ningún problema. Hacerla es muy fácil. Solo deberás dirigirte a la parte inferior de la pestaña y pulsar donde dice “Regístrate”. Lo siguiente será cumplir con los pasos estipulados y brindar la información necesaria.

El llamado de RV Hotels

RV hotels escribe en esta oferta de trabajo con alojamiento para su hotel de Menorca que la idea de sumar trabajadores se debe a su amplio crecimiento. Por ese motivo, resaltan como necesario encontrar jóvenes profesionales, con ganas de integrar un equipo dinámico y motivado. En este caso, el puesto es para camarero/a de pisos, sin embargo, esta gran empresa hotelera cuenta con muchos otros puestos disponibles, en distintas áreas.

Para verlos, te invitamos a ingresar a la plataforma web utilizada por la cadena hotelera para publicar sus ofertas de trabajo. Allí podrás encontrar puestos que van desde administrativos, hasta cocineros. Algunos de los sueldos ofrecidos por RV Hotels llegan hasta los 30.000 € brutos/año, lo que equivale a aproximadamente 2.500 euros por mes, una cifra bastante interesante.

Si este puesto no es apto para ti, no te preocupes. En nuestra página web podrás encontrar muchas otras ofertas de empleo de todo tipo, para distintas áreas. Ahí podrás analizar todas las vacantes disponibles a lo largo de todo España y elegir la que más se adecúe a tus herramientas profesionales. No te quedes de brazos cruzados y comienza una nueva etapa laboral.