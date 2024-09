En muchas ocasiones, las mejores ofertas de empleo suelen llegar por parte de las empresas más grandes del mercado. Y es que, a pesar de ser las más solicitadas, son las que cuentan con la necesidad constante de incorporar personas a su plantilla. Eso ocurre con Ferrovial, la multinacional encargada en construcciones, especializada en infraestructuras de transporte y movilidad. A través de su sitio oficial, se han publicado más de 113 vacantes que ofrecen empleo a jornada completa.

Siendo Ferrovial una de las empresas más grandes a cargo de obras en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras, la capacidad de cubrir proyectos en simultáneo por toda España puede ayudar a que te quedes con una de las vacantes para formar parte de su equipo profesional y más que dedicado. Estas ofertas de empleo están ubicadas algunas en Madrid, otras en Barcelona y llegan hasta Las Palmas. No pierdas la oportunidad de enviar el CV a Ferrovial en estas tantas vacantes aún sin cubrir.

Empleo en Ferrovial: ofertas para comenzar a trabajar con contratación inmediata

Algunos puestos a ser cubiertos van desde los especializados en Ferrovial Construcción, como otros que pueden ser dirigidos para encargados/as en obra. Todas, como modelo de empleo de la empresa Ferrovial, son a tiempo completo, con diversos horarios y salarios, pero con la posibilidad de ser un alivio económico al tratarse de una multinacional que ofrece sueldos altos en el mercado. A continuación, detallaremos algunos trabajos disponibles:

Encargado/a de obra en Las Palmas : busca persona con capacidad de interpretar planos, control de medio y maquinaria de la obra. No requiere estudio.

: busca persona con capacidad de interpretar planos, control de medio y maquinaria de la obra. No requiere estudio. Digital Transformation Manager en Madrid : se requiere título de ingeniería superior, ya sea informática o telecomunicaciones, como también ingeniería civil o mecánica. Experiencia de entre 5 a 10 años.

: se requiere título de ingeniería superior, ya sea informática o telecomunicaciones, como también ingeniería civil o mecánica. Experiencia de entre 5 a 10 años. Gerente de proyecto CIMSA en Línea 8 en Barcelona : grado en ingeniería civil requerido. Experiencia de 10 años como jefe de obra o gerente.

: grado en ingeniería civil requerido. Experiencia de 10 años como jefe de obra o gerente. Administrativo/a de obra en Gijón (Asturias) : buscan persona para obra con experiencia en proyectos similares. Requiere formación profesional administrativa.

: buscan persona para obra con experiencia en proyectos similares. Requiere formación profesional administrativa. Auxiliar de laboratorio en Seseña (Toledo) : Requiere grado medio como técnico/a de laboratorio y disponibilidad para movilizarse en su propio vehículo.

: Requiere grado medio como técnico/a de laboratorio y disponibilidad para movilizarse en su propio vehículo. Técnico/a de prevención de riesgos laborales en Madrid : requiere máster en prevención de riesgos laborales y experiencia de 5 años en puestos similares.

: requiere máster en prevención de riesgos laborales y experiencia de 5 años en puestos similares. Administrativo/a de generación en Sevilla : requiere de grado superior en administración y finanzas. Al menos 3 años de experiencia.

: requiere de grado superior en administración y finanzas. Al menos 3 años de experiencia. Técnico/a de instalaciones en edificaciones en Valladolid : requiere formación en ingeniería industrial o eléctrica, con grado o máster finalizado.

Cómo mandar el currículum para trabajar en Ferrovial

Si buscas entregar el currículum a uno de los puestos detallados, o a otros de los más de 110 que tiene Ferrovial publicados en su sitio web, debes tener en cuenta que es necesario contrastar los estudios académicos conseguidos. Por eso, la actualización de tu CV será fundamental antes de enviar la solicitud para el nuevo empleo en Ferrovial. Para disipar cualquier duda, sigue esta guía para inscribirte a los trabajos vacantes:

Ingresa a la sección de empleos de Ferrovial .

. Selecciona el más atractivo para tu perfil.

Lee los ofrecimientos, los requisitos y, si continúas de acuerdo, haz clic en “Inscribirse a esta oferta”.

Retoma la anterior solicitud que habías tenido, si es que utilizaste la plataforma de Ferrovial anteriormente, de lo contrario, crea uno manualmente.

Llena los datos pertinentes y envía la solicitud.

Con esto realizado, estará todo en orden para esperar una respuesta por parte de Ferrovial para saber si el empleo tan buscado estará en tus manos o no. Si no eres de los seleccionados, no hay necesidad de alarmarse, ya que en nuestra sección de «Ofertas de empleo» encontrarás más puestos de trabajo aún sin crubrir en varias empresas multinacionales similares a Ferrovial.