La hostelería es sin dudas uno de los sectores que más sufre la precariedad laboral. Actualmente, en este grupo, el 45% de los camareros recibe menos de 1.200 euros brutos al mes, según informes del INE. Se trata de uno del sueldo medio más bajo de todo el país, con 16,264 euros brutos al año, un 39% inferior a la media. Un claro ejemplo de esta precariedad es una experiencia que se viralizó en redes sociales, donde un bar mentía sobre una oferta laboral y ofrecían 500 euros por 19 horas de trabajo.

A través de sus redes sociales, la cuenta «@soycamarero», perteneciente a Jesús Soriano, dio a conocer un caso que representa a la perfección la precariedad laboral, las condiciones indignas de trabajo y cómo se aprovechan los empresarios de la gente que necesita el empleo. Esta es tan solo una de las tantas historias que el usuario comparte mediante la plataforma de Instagram, TikTok y X y que dejan entrever las injusticias del sector de la hostelería. Hace 7 años que el influencer trabaja para exponer este tipo de situaciones y hay muchos casos que se hicieron muy conocidos, pero ahora ahondaremos en el más reciente.

La última denuncia de «Soy Camarero»

La última denuncia que esta cuenta compartió incluye dos de las grandes problemáticas de este sector: el exceso de horas de la jornada laboral y un sueldo precario. En un video, Jesús Soriano muestra una captura de pantalla de una conversación entre dos personas. En esta charla, el empleador le comenta a una camarera que el puesto laboral que ofrece es con un contrato de 650 euros por 12 horas. El trato sería para trabajar los sábados de 14:00 a 00:00 y los domingos de 15:00 a 00:00 horas.

Tras leer los detalles de esta propuesta, la camarera responde: «Esas no son 12 horas, son más», a lo que el empleador le da la razón y resalta que el contrato sería de 19 horas por 500 euros. Esta respuesta molestó a la mujer, quien le respondió de forma tajante: «No sé qué diferencia hay que me hagas un contrato de 19 horas por 650 euros, está claro que la hostelería nunca estará bien pagada. Muchas gracias, espero que no times a más gente».

La reacción de las redes

Esta publicación no tardó en viralizarse, ya que se trata de un caso muy indignante que muestra la precariedad a la que el sector de la hostelería se enfrenta de forma diaria. Asimismo, cientos de usuarios no dudaron en expresar su enojo por la situación. Incluso algunos contaron experiencias parecidas que vivieron a lo largo de su vida. «Toda esta gente se merece una buena inspección de trabajo», «no me extraña que no tengan trabajadores» y «gente así no debería de tener una empresa», son tan solo algunos de los descargos que se pudieron leer en el post de «Soy Camarero».

¿Cuánto debería ganar un/a camarero/a según el convenio que regula la hostelería?

Como ya se sabe, los sueldos ofrecidos por los empresarios son bastante precarios y está muy alejados de lo que deberían ser. Según el Convenio Colectivo de Turismo vigente, el camarero que recién comienza a trabajar debería ganar como sueldo base 1.295 euros brutos al mes, a lo que se le agregarían pagos por días festivos y plus por nocturnidad. Además, indican que la jornada laboral no puede superar las 9 horas, y si llega a sobrepasar el horario permitido, deberían pagar horas extra.

Si te interesa este tipo de información, no dudes en visitar nuestra página web. En ella podrás encontrar información sobre salarios, convenios y muchas otras noticias que pueden resultarte útil. También contamos con una sección llamada «Ofertas de empleo«, en la que podrás acceder a cientos de inscripciones abiertas para trabajar en empresas e instituciones de la administración pública.