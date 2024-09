La oferta de Profarco para trabajar en Marchamalo con un sueldo de 1.890 euros superó las expectativas de muchos aspirantes. Sin embargo, fue solo un ápice de lo que Guadalajara llegaría a ofrecerles a los desempleados. Ha aparecido en Indeed una oferta imposible de rechazar en Almadrones, un pequeño municipio situado en la provincia de Guadalajara, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Es una localidad pequeña, de tan solo 55 habitantes, según el censo de 2023. Sin embargo, eso no ha impedido que tenga disponible una propuesta laboral que muchos estaban esperando. Ofrece lo mejor de un pueblo y lo mejor de una ciudad. Por un lado, la tranquilidad y el silencio de un espacio en el que no habita mucha gente y, por otro, la cercanía a Madrid (unos 100 km) para disfrutar los lujos que solo ofrecen las grandes ciudades.

Oferta de empleo sorprendente en Almadrones, Guadalajara

La empresa Rebollo y Díaz ha publicado una oferta de empleo en Indeed solicitando dos personas para trabajar en los puestos de ayudante de cocina y personal de limpieza. Ofrece contrato fijo, manutención, casa gratis y un sueldo de 1.600 euros (22.400 euros brutos al año). Con estas características, hay quien podría pensar que la compañía es demasiado exigente, pero en su alerta especifica que su candidato ideal solo debe tener “algo de experiencia y ganas de aprender”. La certificación de manipulador de alimentos es un plus para el puesto de ayudante de cocina. Otorga mayores probabilidades de quedar seleccionado/a.

Ofrece un contrato de jornada completa, con posibilidad de trabajar en diferentes turnos: mañana o tarde en turnos rotativos, un punto a considerar dada la flexibilidad horaria. Puntualiza que su sueldo se distribuye en 14 pagas anuales (12 mensualidades + dos pagas extraordinarias).

Sin embargo, lo que más llama la atención de la oferta es que ofrece alojamiento y manutención gratuitos. Cabe destacar que la vivienda es uno de los gastos más altos que tienen los ciudadanos/as y en lo que invierten, en algunas ocasiones, la mayor parte de su sueldo. Pero con esta necesidad cubierta, este puesto en Guadalajara pasa de ser interesante a irresistible para quienes llevan un largo tiempo en el paro y buscan mejorar sus condiciones de vida.

Requisitos para trabajar en Rebollo y Díaz

Reiteramos. Este restaurante de dos tenedores de Guadalajara solicita que su ayudante de cocina posea, en la medida de lo posible, una experiencia un año y el certificado de manipulador de alimentos. Para la vacante de mantenimiento no piden experiencia previa. Eso sí, para ambos solicitan disponibilidad para trabajar jornada completa y de manera inmediata. Pocos requisitos para una propuesta más que completa.

Los interesados o las interesadas en probar suerte en este pueblo de cuento de Guadalajara, solo deben ingresar a la sección de Rebollo y Díaz de Indeed. En su “zona” del portal de empleo publican regularmente las vacantes que tienen disponibles, detallando condiciones y requisitos. El resto del proceso es sencillo. La persona interesada solo tiene que pulsar el botón “solicitar”. Si tiene un usuario creado en Indeed sus datos laborales serán enviados automáticamente. De lo contrario, tendrá que completar previamente su perfil. Merece la pena porque Indeed tiene un gran número de ofertas de empleo a las que es posible postularse con tan solo un clic.

Si no te convencen las vacantes expuestas, pero te gusta la idea de trabajar en Almadrones, estás de suerte porque Rebollo y Díaz acaba de abrir otra propuesta laboral como cajero/a. También ofrece alojamiento y manutención. El interés por este tipo de trabajos ha crecido mucho en el último tiempo. Solo hace falta ver el furor ocasionado por esta otra oferta de empleo con casa gratis de este pintoresco pueblo de Granada.