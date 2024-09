A través de Internet puedes encontrar diferentes páginas laborales. Allí se publican a diario nuevos avisos en todo tipo de rubros, como por ejemplo: turismo, hotelería, limpieza, administrativo, operarios y muchos más. Estas ofertas pueden ser para personas de todas partes del país, su próxima oportunidad de empleo. Una de las webs a las que puedes acceder para realizar tus búsquedas es el SEPE. En esta ocasión, te compartimos las 184 vacantes de trabajo en hospitales.

El SEPE es el Servicio Público de Empleo Estatal. Y allí se pueden filtrar las búsquedas escribiendo únicamente la palabra de las opciones que te interesan. En este caso «hospitales«. Por ejemplo, si estás interesado en formar parte del equipo de un sitio de salud, es tu día de suerte, dado que al buscar esa palabra, surgen las 184 opciones disponibles. Las ofertas han sido añadidas a Internet en distintas fechas. Por lo cual, deberás verificar el tiempo hasta el que estarán vigentes, cuáles son las condiciones de cada una y para qué puesto.

Todos los detalles sobre las vacantes de hospitales del SEPE

Algunos de los lugares donde se solicita personal son: Madrid, Barcelona, Valencia, Cantabria, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Canarias, Almería y muchos más. Por lo cual, si eres de algunas de esas zonas y estás buscando trabajo, es el momento ideal para poder inscribirte. Entre las profesiones solicitadas por el SEPE dentro de los hospitales se encuentran las siguientes:

Limpieza de hospitales

Electricista

Acompañante de personas

Cristalero

Enfermeras

Médico general

Neurólogo

Ginecólogo

Camareros

Fontaneros

Psiquiatras

Ingenieros de mantenimiento

¿Cómo enviar mi currículum a través del SEPE a los puesto en hospitales?

Si luego de leer los puestos de las búsquedas y tu profesión es alguna de esas para poder enviar tu currículum tienes que ingresar a la página de «Empléate» del SEPE. Coloca los filtros y selecciona «hospitales«. De esa manera solo te aparecerán las 184 vacantes disponibles de este sector. Lee en detalle la fecha de la oferta para no confundirte y verifica los requisitos que piden. Además, ten en cuenta los beneficios del empleo para saber si son de tu agrado.

Una vez dentro de esta página de Internet y en la oferta deseada, solo tienes que seleccionar el botón azul que dice «visitar esta oferta». Al darle click, se abrirá una nueva pestaña con más información del empleo. En la parte final de la web se puede leer un apartado que dice «Enviar mi cv». Si no tienes cuenta primero deberás cargar tus datos de contacto, tu CV con toda la experiencia laboral que tengas. En cambio, si ya eres usuario, tu currículum se enviará de forma automática. Luego de eso solo queda esperar a que la empresa en cuestión te hable para ser el nuevo contratado del puesto.

No hay que perder las esperanzas rápidamente si no te llaman, dado que a diario puedes encontrar nuevas ofertas disponibles en la web del SEPE. Incluso, si no solo te interesan aquellas que están relacionadas con trabajo dentro de un hospital, puedes filtrar tu búsqueda en otras áreas o puestos específicos y leer únicamente las de ese sector. Para enviar tu información laboral, los pasos que debes seguir son los mismos que debes llevar a cabo para las vacantes en los hospitales del país.

¿Qué ayuda del SEPE puedo solicitar?

Además de encontrar disponibles opciones laborales, a través del Servicio Público de Empleo Estatal hay muchos otros trámites que ayudan a la vida diaria de los españoles. Entre ellas se encuentran habilitadas ciertas ayudas que pueden pedir las personas que actualmente no tienen ingresos. Estas son:

Subsidio para mayores de 52 años

Subsidio de cotizaciones insuficientes

Subsidio por agotamiento sin cargas

Subsidio por agotamiento con cargas

Subsidio por emigrantes retornados

Subsidio para liberados de prisión

¿Estás interesado en saber todo sobre ofertas de trabajo del SEPE y de todo tipo de páginas de Internet donde se publican vacantes? Para ellos te invitamos a ingresar a nuestro portal web cada día. Podrás leer las novedades actualizadas en cada ocasión. También puedes buscar información sobre subsidios y notas con datos del sector público.