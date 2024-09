Cafetería Plaza Sobrado SL, reconocida cafetería y restaurante a menos de una hora de La Coruña, lanza una oferta de empleo en busca de personal. Actualmente, abrió una nueva vacante para ocupar el puesto de camarero/a para brindarle una buena atención a sus clientes. Ofrece un salario que podría llegar hasta los 1.800 euros brutos/mensuales y también existe la posibilidad de contar con alojamiento gratis. ¿Qué necesito para conseguir este empleo? Aquí te lo explicamos.

Cafetería Plaza Sobrado ofrece empleo con alojamiento cerca de La Coruña

En esta búsqueda activa, Cafetería Plaza Sobrado busca una persona para trabajar cerca de La Coruña, con experiencia mínima de un año en un trabajo de atención al cliente como camarero/a. Específicamente, requiere que tenga trabajos previos en barra y comedor. Además, exige tener todos los papeles en regla en caso de ser extranjero y contar con un nivel de español avanzado. Otro requisito será tener el título de educación secundaria.

El salario que ofrece este reconocido café y restaurante local oscila entre 1.600 y 1.800 euros mensuales. Todo dependerá de la calidad del trabajo, la experiencia y el trato que se haga con el encargado del local. Asimismo, te podría quedar un sueldo de 21.600 euros brutos/anuales. ¿Interesante, verdad? Lo mejor de todo es que, si no eres de la zona, también podrás inscribirte a esta oferta de empleo en Sobrado, ya que ofrece posibilidad de alojamiento gratis.

¿Cómo enviar mi currículum a esta empresa?

Si estás interesado en el empleo que ofrece Cafetería Plaza Sobrado, cerca de La Coruña, y además cuentas con todos los requisitos solicitados, no dudes en inscribirte. Hacerlo es mucho más fácil de lo que crees. Debajo te dejamos una explicación detallada de cómo hacer todo el proceso de inscripción para conseguir el trabajo en esta reconocida cafetería y restaurante local.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de empleo Infojobs, donde este comercio publicó su búsqueda activa de personal. Además, en esta página podrás leer de forma detallada todo lo que ofrece y los requisitos necesarios para trabajar como camarero/a en Sobrado, a menos de una hora de La Coruña. Una vez que hayas leído todo y estés de acuerdo, deberás buscar el botón naranja que dice «Inscribirme» y hacer clic sobre él».

Lo siguiente será iniciar sesión en tu cuenta con tu email y contraseña. Esto habilitará la posibilidad de adjuntar tu CV y concretar el proceso de inscripción. Como ves, es un proceso muy sencillo, que no te toma más de un minuto. No obstante, se extenderá un poco más para todos aquellos que no estén registrados en la plataforma y no tengan una cuenta. ¿Qué se hace en estos casos?

Como la plataforma solamente permite la inscripción de los que estén registrados en la plataforma, crear una cuenta será requisito obligatorio. Para hacerlo, tendrás que buscar la sección «¿Eres nuevo/a?» y hacer clic en el botón con letras azules que dice «Regístrate». Notarás que aparece un formulario en pantalla, el cual deberás llenar con datos personales y profesionales. Cuando termines, presta atención a las indicaciones de la página y podrás inscribirte con éxito a la oferta de empleo de Cafetería Plaza Sobrado.

Y si esta propuesta laboral no te interesa, no te preocupes. Te invitamos a visitar nuestra página web, donde contamos con una sección llamada «Ofertas de empleo«, la cual actualizamos de forma diario con cientos de inscripciones abiertas para trabajar en distintas empresas e instituciones públicas del país. Elige la que más se adapte a tus experiencias y herramientas profesionales, y emprende una nueva etapa de tu vida.