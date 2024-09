Prosegur publica una oferta de empleo dirigida a vigilante para trabajar en la ciudad Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Se trata de una muy buena oportunidad laboral para todos aquellos que están en busca de un nuevo trabajo. Ofrece incorporación inmediata, un salario según el convenio de vigilantes, el primer mes de alojamiento pagado y seis meses más de ayuda en la vivienda. ¿Te interesa? Aquí te explicamos paso a paso cómo enviar el currículum a Prosegur e inscribirte a una oferta de empleo para conseguir un puesto de trabajo en esta ciudad en los próximos días.

Requisitos y funciones de esta oferta de empleo publicada por Prosegur para el País Vasco

La empresa de vigilancia remarca en sus requisitos que todos los interesados deben tener disponibilidad para una contratación inmediata. Además, considera fundamental estar en posesión del T.I.P por el Ministerio de Seguridad. Las funciones a cubrir son las que usualmente se realizan en los puestos de vigilancia, por ejemplo:

Responsabilizarse de la protección de bienes y personas.

Vigilancia y control de las instalaciones.

Evitar actos delictivos y colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado.

A cambio, Prosegur asegura un empleo con salario de acuerdo a los convenios del sector de los vigilantes, los cuales pueden llegar hasta los 24.960 euros al año. Esto dejaría un total de 12 pagos de 2.080 euros. A eso se le suma el pago del primer mes de alojamiento y ayuda con la vivienda de 450 euros por seis meses. En cuanto a la modalidad del contrato, la empresa señala que es indefinido.

Por otro lado, Prosegur asegura que sus trabajadores tendrán muchos beneficios, lo que hace esta oferta de empleo mucho más interesante. Es que la empresa líder del sector quiere tener profesionales preparados, por lo que invierte en formación continua para todos sus empleados. Asimismo, además de un trabajo, con buen sueldo y en una ciudad ubicada a menos de 1 hora de Bilbao, también podrás potenciar tu perfil profesional.

Cómo enviar mi currículum para trabajar en Prosegur

Si crees que tienes todo lo que pide Prosegur y estás de acuerdo con lo que ofrece para formar parte de su equipo de trabajo en la ciudad Vitoria-Gasteiz , no dudes en inscribirte. Hacerlo es mucho más fácil de lo que crees. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de empleo Infojobs, mediante la cual esta compañía publicó su oferta laboral.

Una vez que estés dentro y hayas leído todos los requisitos, funciones y ofertas de la empresa, busca el botón naranja que dice «Inscribirme» y haz clic sobre él. Lo siguiente será iniciar sesión en tu cuenta con tu email y contraseña. Esto te dejará habilitado para poder enviar el currículum y concretar la inscripción para esta oferta de empleo.

El proceso será un poco más largo para los que no tengan una cuenta a su nombre. Es que la plataforma solamente permite que las personas registradas puedan inscribirse en sus ofertas de empleo. Por ello, deberás crearla de forma obligatoria. Pero no te preocupes porque no te tomará nada de tiempo. Sólo tendrás que seguir estos pasos para entregar el currículum vitae:

Busca la sección «¿Eres nuevo/a?» que la encontrarás en esa misma página.

Haz clic en el botón «Regístrate».

Completa el formulario con tus datos personales y profesionales.

Presta atención a las indicaciones de la página y concreta la inscripción.

Y no te convence esta propuesta de Prosegur, ya sea por lejanía o porque apuntas a otro sector, puedes visitar nuestra página web. En ella, contamos con una sección llamada «Ofertas de empleo«, donde podrás encontrar múltiples procesos de inscripción para trabajar en empresas o dependencias públicas de todo España. Elige la que más se ajuste a tu perfil y prueba suerte.