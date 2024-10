La pensión contributiva de jubilación se otorga a todos los trabajadores que cumplan con los requisitos específicos dispuestos por la Seguridad Social. Pero, ¿qué pasa cuándo crees cumples con esos requisitos y lo mismo no te entregan la pensión? Es el caso de Zahid, un hombre que finalizó su vida laboral con 69 años y más de 46 periodos cotizados al INSS, pero no pudo acceder al cobro que le correspondía por errores inesperados. ¿Qué es lo que pasó? Aquí te lo explicamos forma detallada esta curiosa historia.

Zahid presentó en el año 2020 la solicitud para acceder a la pensión de jubilación, pero el Instituto Nacional de Seguridad Social respondió de forma negativa. Según el organismo, el trabajador no reunía los requisitos necesarios. Ante esto, el hombre interpuso una demanda contra el INSS ante el Juzgado de lo Social n°12 de Madrid, pero la institución judicial le dio la razón a la administración. Esto llevó a que interpusiera un recurso de suplicación ante una instancia superior, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien también desestimó la demanda.

Razones por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la demanda

En el fallo, la institución judicial señala que Zahid acumuló un total de 16.945 días trabajados a lo largo de su vida laboral. Esto vendría a ser 4 años y 5 meses. Todo este periodo estuvo distribuido entre 13.379 días bajo el Régimen General de la Seguridad Social y 2.566 días en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). Según explicaron, parece que Zahid no estaba al corriente en el pago de las cuotas de autónomos, por lo que la administración solicitó que abonara las cotizaciones que le faltaban para regularizar su situación, algo que nunca sucedió.

Zahid no se dio por vencido y presentó por una segunda vez su solicitud para acceder al dinero de su retiro laboral. No obstante, su reclamación administrativa fue desestimada el 2 de diciembre del 2021. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo que dicta el artículo 205.1 b, del Real Decreto Legislativo 8/2015, sentenció que el trabajador no cumplió con los requisitos exigidos por la Seguridad Social para acceder a la pensión de su jubilación, que son los siguientes:

Del total de todos los años cotizados, al menos dos deben estar dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de presentar la solicitud.

Como autónomo, es necesario estar al corriente de pagos con Hacienda.

Este último punto es el que no cumplía Zahid, ya que tenía cuotas o «sellos de autónomos» pendientes comprendidos entre el mes de mayo de 2008 y septiembre de 2010, al igual que periodos entre enero de 2011 y agosto de 2012. Se trata de un dato clave que determinó el fallo del organismo judicial tras las demandas del trabajador por no poder cobrar su pensión.

¿Cómo podría haber ayudado la doctrina del paréntesis a Zahid?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid evaluó el caso de Zahid y analizó aplicar la doctrina de paréntesis. ¿Qué es esto? Se trata de la acción de poner en un paréntesis esos periodos sin cotizar para que el trabajador llegue a cumplir con los requisitos de la Seguridad Social y pueda acceder a su pensión de jubilación. Esto se aplica en aquellos casos en los que los trabajadores no pudieron cotizar por razones ajenas a su voluntad. Sin embargo, no funcionó para la situación de Zahid.

Esto se debe a que los periodos de inactividad fueron demasiado prolongados. Según indicaron, no estuvo dado de alta en la Seguridad Social entre el 15 de noviembre de 2012 y el 1 de junio de 2013. Tampoco estuvo inscrito como demandante de empleo entre el 21 de julio del 2005 y el 31 de marzo de 2008. Por esto, el Tribunal consideró que esta excepción no aplicaría para él. Toda esta situación dejó como única vía para Zahid la pensión no contributiva de la jubilación.

