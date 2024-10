No es una novedad el hecho de que Seguridad Social, IMSERSO, el SEPE y otros organismos públicos estén lanzando diferentes ayudas para los más necesitados. En este caso, una desconocida ayuda de 525 euros puede ser recibida por los jubilados que cumplan con una condición clara en su pensión. La situación económica con consecuencias inflacionarias está afectando a los ingresos de la mayoría de los españoles. Por eso, las medidas se han incrementado con prestaciones que alivien el golpe económico que puede significar para los pensionistas y sectores menos favorecidos del país. Esta medida sin dudas pueda ser un respiro.

En este caso, el cambio viene destinado para los pensionistas que más necesiten subir sus ingresos anuales para el pago de un alquiler o de los gastos diarios de una familia. Como iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, esta ayuda de 525 euros llega de forma inesperada para muchos mayores de edad que disponen de la pensión mínima y ven ajustados sus gastos a final de cada mes. La destinación de estos recursos económicos puede ser clave para modificar la diferente administración de recursos de ciertos grupos sociales, por eso es importante saber si formas parte de los destinatarios de la ayuda extra que pocos conocen.

Recibe este pago extra de 525 euros si eres pensionista y estás en la lista

La ayuda de 525 euros del IMSERSO está destinada a los pensionistas que cobren la no contributiva, es decir, que no hayan cumplido con los años cotizados necesarios que solicita la Seguridad Social para acceder a la contributiva. Este grupo de jubilados que cobra la pensión no contributiva está por bajo de los índices recomendables para cubrir los gastos. Por eso, con iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, esta prestación de 525 euros será la clave para subir el ingreso en su hogar.

Sin embargo, el principal objetivo de la ayuda está puesto en destinar el presupuesto a las personas que alquilan y no cuentan con un hogar propio a su nombre. Por eso, los requisitos para ser parte de la bonificación son varios. Cabe aclarar que esta ayuda de 525 euros se brindará de forma anual y no mensual. Para aliviar los gastos de alquiler de las personas que cobran la pensión no contributiva. A continuación, detallaremos los requisitos que debes cumplir para recibir el pago extraordinario:

Contar con la pensión no contributiva: de este modo, si no has cotizado lo correspondiente en la Seguridad Social, tendrás acceso a la ayuda.

Paga alquiler: no tener vivienda propia, para destinar exclusivamente a los inquilinos.

Contar con todos los papeles en regla en el sistema de Seguridad Social y Gobierno.

Cómo solicitar la ayuda de 525 euros para pensionistas que residan en vivienda alquilada

Con el nombre de complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada, el IMSERSO mantiene abierta la inscripción para quienes busquen recibir la ayuda de 525 euros anuales. Para esto deberás ingresar en el portal oficial del ente público. Allí, necesitarás colocar los datos como tu DNI, contrato de alquiler y la prueba de tu pensión en el formulario correspondiente.

Tras finalizar y realizar todo vía Sede Electrónica del IMSERSO, podrás enviarlo por este medio. O, de lo contrario, presentarse en la oficina de Seguridad Social más cercana y solicitar el formulario correspondiente para rellenarlo de forma presencial. De ese modo, todo estará listo y podrás tener en tus manos esta prestación para aliviar los gastos en alquiler. Sin embargo, otra ayuda que pueden recibir los que menos tienen es la del Bono Social Eléctrico, que ha tenido un giro rotundo. Échale un vistazo y verifica si cumples con los requisitos para la solicitud.