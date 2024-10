La incapacidad temporal (IT) es la situación en la que se encuentran algunos trabajadores que, por motivos de una enfermedad común o un accidente, no pueden desarrollar sus actividades laborales de forma parcial. En el caso de la incapacidad permanente (IP), es cuando directamente no pueden volver de la baja temporal debido a que sus incapacidades imposibilitan la realización de sus tareas, según indica la Seguridad Social. Pero, ¿cómo es el proceso para pasar de una simple baja a una IP? Aquí te los explicaremos de forma detallada.

Cabe resaltar que en España, durante el 2023, hubo más de 8 millones de enfermedades temporales. Y en 2024, se vio un incremento del 13% de estas situaciones. Ante ello, es importante conocer cuánto tiempo tiene que pasar para que una baja se considere una incapacidad permanente. Dicho proceso es controlado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, quien se encarga de aprobar o no dicha transición.

El plazo existente para mantener la baja por incapacidad temporal

El INSS indica que una persona que atraviesa por una incapacidad temporal tiene que tener cotizados un mínimo de 6 meses en los últimos 5 años previos al trámite. Aunque es necesario aclarar que este requisito es solamente para las enfermedades comunes. En el caso de los accidentes laborales o enfermedad profesional, no se pide dicho periodo. Ahora bien, es necesario aclarar que la IT no puede extenderse más que 361 días, prorrogables por otros 180 días (por curación). Por eso, durante ese año y medio, hay que estar atento a los controles médicos, quienes indicarán si pueden reincorporarse al trabajo o si se considera una IP. Entonces, se podría decir que la baja temporal finaliza por las siguientes situaciones:

Finalización del plazo máximo.

Alta médica.

Pasar a ser pensionista.

No presentarse a los reconocimientos.

En casos de embarazo, hasta la semana del parto.

Al trabajador se le puede otorgar la prestación por IP, una vez terminado el tiempo, de oficio, a solicitud de la inspección del trabajo o a petición del Servicio Público de Salud, con previa autorización del interesado. Otra de las formas para pasar de una baja temporal a una incapacidad permanente es por requerimiento de las mutuas colaboradoras, aportando el alta médica. Por último, también se podrá solicitar a petición del interesado. Asimismo, se obliga al INSS a abrir un trámite paralelo, imponiendo un plazo de 135 días hábiles para la respuesta.

Cómo es el proceso para acceder a una IP

El procedimiento que llevará a considerar una incapacidad temporal a una permanente conlleva 3 fases, según informa la página web oficial del INSS. La primera tiene que ver con la evaluación médica por parte de la Seguridad Social, mientras que la segunda se remitirá a la valoración de la incapacidad. Por último, se encuentra la comunicación y resolución del grado de incapacidad permanente del trabajador.

En cualquiera de los casos, se puede decir que no hay un tiempo mínimo determinado, estando de baja temporal para acceder a la incapacidad permanente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a mayor tiempo que el trabajador esté sin poder realizar las actividades laborales por enfermedad, lesión o accidente, mayores son las opciones de conseguir el traspaso a la IP.

