Las reformas en las pensiones en España han empezado a tener efecto desde este 2024 en la cotización y el cambio en las edades de jubilación. A pesar de eso, la posibilidad de que ciertos trabajadores puedan conseguir la ansiada jubilación anticipada a los 61 años es una realidad cumpliendo unas condiciones que pueden sorprender a los despistados lejos de las últimas modificaciones.

La Seguridad Social deja en claro esta posibilidad de conseguir la jubilación a los 61 años y puede ser aprovechado para los que no quieran esperar a la edad de jubilación ordinaria, siendo una opción más que interesante si estás dentro del grupo selecto con ciertos años cotizados y los privilegios que requiere. Sin embargo, no deberás esperar a los 66 años y 8 meses que se fijarán para la jubilación a partir del 2025. Lo que ya sin dudas es un alivio para los trabajadores solicitantes de la pensión.

Estos trabajadores pueden conseguir la jubilación anticipada a los 61 años

A través de la Seguridad Social y sus consejos, la posibilidad de conseguir la jubilación a los 61 años es real para aquellos trabajadores que llevan tantos años cotizados que ya superan la pensión límite y, al acceder a la jubilación anticipada voluntaria, no perderán dinero para sus futuros ingresos de pensión mensual. Es decir, las penalizaciones ni recortes que pueden estar establecidos por ley para los que buscan la jubilación en 2025 antes de los 66 años y 8 meses. En pocas palabras, si tienes 38 años y 3 meses cotizados, puedes obtener la jubilación a los 61 años.

Otra opción que podrá ser útil para adelantar tu jubilación no tanto como a los 61 años es la de los que cuentan con más de 33 años cotizados, pero no llegan a los 38 años y 3 meses que establece la ley de Seguridad Social. En estos casos, las personas deberán esperar a los 62 años y 8 meses para la jubilación para así recibir la pensión. Distinto es el caso de los jubilados que puedan acceder a la jubilación forzosa, ya que no tienen que ver con problemas propios del empleado y sí de situaciones externas.

Ya sea por jubilación, fallecimiento, incapacidad del empleador u otros motivos de fuerza mayor, el trabajador podrá optar por retirarse permanentemente del mundo laboral y acceder a la jubilación anticipada involuntaria o buscar otro empleo para conseguir los años de cotización y no tener reducciones en la pensión.

La pensión máxima para los jubilados en 2024

La información de lo que reciben los jubilados en España en 2024 puede rondar en sus 14 pagas de 3.175 euros mensuales, lo que será distinto y disminuirá si se trata de un jubilado que solicita la anticipación de la misma, pero con penalizaciones y recortes establecidos con ley. De lo contrario, si cuenta con la posibilidad de llegar a los 38 años y 3 meses cotizados, podrá recibir una cuantía que será envidiable en España a partir de los 61 años. Sin embargo, aquí dejamos datos importantes al respecto de las reducciones para los que busquen adelantar su jubilación:

Si buscas adelantar entre 33 y 36 meses de jubilación, se reducirá un 6% la pensión.

Si buscas adelantar entre 36 y 39 meses de jubilación, se reducirá un 6,5% la pensión.

Si buscas adelantar entre 39 y 42 meses de jubilación, se reducirá un 7% la pensión.

Si buscas adelantar entre 42 y 45 meses de jubilación, se reducirá un 7,5% la pensión.

Si buscas adelantar entre 45 y 48 meses de jubilación, se reducirá un 8% la pensión.

Con estos datos, la Seguridad Social evaluará cuánto será el dinero que se reducirá para tu pensión mensual, que puede ser de gran ayuda si ya tienes la edad cotizada necesaria para la jubilación a los 61 años. Si buscas más información sobre jubilaciones, pensiones y Seguridad Social, en la sección «Economía» encontrarás lo más preciso al respecto, con actualizaciones diarias, según lo comunica el Gobierno nacional.