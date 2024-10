El SEPE y la Seguridad Social son dos de los organismos públicos que se encargan en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ya sea por su retiro o por su desempeño constante. En este sentido, con prestaciones, buscan también complementar la falta de ingresos de aquellas personas que perdieron su trabajo en España. A partir de esta ayuda de 500 euros, podrás compensar lo que sorprende a muchos hoy en día con la gran inflación creciente.

Si bien las personas en el paro cada día son más, no muchos conocen los beneficios que pueden tener de por vida a pesar de no contar con empleo estable. Para adquirir esta ayuda sorpresiva de 500 euros deberás cumplir con ciertos requisitos, donde el principal es tener cumplidos los 52 años de edad, pero además deberás no tener la edad mínima solicitada para la jubilación ordinaria. En este artículo contaremos qué necesitas saber para acceder a esta ayuda de por vida ofrecida por el SEPE.

Quiénes pueden pedir esta ayuda de 500 euros gracias al SEPE

Es sabido por todos que la incorporación al mundo laboral tras dejar un antiguo empleo posterior a los 52 años se dificulta. Ya sea por dificultades de cumplir estándares exigidos por empresas o por la búsqueda de las mismas de incorporar a talentos jóvenes. Descartando así la posibilidad a los experimentados. De esta manera, el paro en mayores de 52 años crece cada día más. Y, en relación con esto, el SEPE ha lanzado esta ayuda de 500 euros que podrá ser tomada de por vida para los que no cuenten con ingresos altos y cumplir con las necesidades básicas.

La ayuda de 500 euros está definida por muchos como un “miniparo” con carácter indefinido, ya que puede ser recibido solo por los que han agotado las demás instancias de ayudas. Ya sea la RAI, Renta Activa de Inserción, o el SED, Subsidio Extraordinario de Desempleo. A partir de este lanzamiento, las personas que entren dentro de los requisitos podrán recibir el aporte de manera mensual hasta cumplir la edad de jubilación ordinaria. Determinado por el porcentaje del IPREM. Al igual que las demás ayudas del SEPE.

Regido en 2024 en el 80% del IPREM, el “miniparo” de 500 euros podrá subir su valor en 2025. Lo que beneficiará en mayor medida a los mayores de 52 que están en camino a cumplir con la edad reglamentaria para acceder a la pensión de jubilación y sin posibilidad de salir al mundo laboral por falta de oportunidades.

Requisitos para pedir el “miniparo” o ayuda de 500 euros

Para formar parte de los solicitantes de esta asistencia económica del SEPE, deberás cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades para así justificar quiénes recibirán la ayuda. Estos son los requisitos que debes cumplir:

No tener empleo, es decir, estar en el paro o desempleado.

Tener más de 52 años y menos de la edad de jubilación ordinaria.

No contar con la posibilidad de recibir otro subsidio o ayuda del SEPE . Por haber vuelto a España o por haber agotado las instancias previas.

. Por haber vuelto a España o por haber agotado las instancias previas. Contar con certificación de personas con incapacidad permanente parcial.

Situación de desempleo con cotización por lo mismo al menos entre 90 y 359 días.

Contar con el BAE, Búsqueda Activa de Empleo, en regla.

No tener rentas que superen el 75% establecido por el salario mínimo interprofesional.

Si cuentas con estas condiciones, podrás acceder a lo que ofrece el Gobierno y la Seguridad Social en colaboración con el SEPE. Puedes observar más detalles en su página web oficial, donde detallan cómo solicitar y los demás requisitos excepcionales.

En caso de que busques más información sobre prestaciones, subsidios o ayudas del Gobierno, como la de 500 euros, que puede ser de por vida, puedes visitar nuestro portal. Precisamente nuestra sección «Economía», donde detallaremos y actualizaremos a diario con las últimas noticias del estilo en España.