A través de las diversas ayudas del SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, lo que se ha buscado desde el Gobierno es colaborar a la falta de oportunidades y la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ayudando a estos con subsidios y bonificaciones mensuales para lograr un umbral mínimo de ingresos con los que vivir y cumplir las necesidades básicas. Por eso, el SEPE lanzó una ayuda de 1.440 euros para aquellos que requieren del dinero. Si buscas más consejos de economía y prestaciones, esto será de tu interés: Jubílate a los 61 años sin perder dinero.

Se trata de una nueva ayuda del SEPE que puede ascender hasta los 1.440 euros. La misma será cobrada por tres meses consecutivos a través de una necesidad imperiosa de la persona solicitante. Si bien la cuantía es llamativa, ten en cuenta que estos pagos se dividirán en tres de 480 euros por mes. El subsidio del SEPE está dirigido a las personas que han extinguido por agotamiento ya la ayuda por desempleo que ellos mismos también ofrecen. De este modo, aquellos que estén en búsqueda activa de empleo y que cumplan con otros requisitos podrán recibir la cuantía detallada anteriormente.

La ayuda de 1.440 euros ofrecida por el SEPE: requisitos para recibir el subsidio

La colaboración del SEPE, desconocida por muchos, tiene como nombre SED, Subsidio Extraordinario por Desempleo. Su denominación misma indica que, de forma extraordinaria, los desempleados podrán contar con subsidios para cubrir los gastos esenciales de su grupo familiar hasta conseguir una oportunidad en el mundo laboral. De esta manera, el organismo español quiere incentivar a que la búsqueda de un trabajo continúe activa. Pero dando una mano fundamental para no caer en la línea de la exclusión social por la pobreza.

A través de los medios oficiales, se deja en claro que las condiciones para solicitar esta ayuda de 1.440 euros llamada SED son: solicitarla por única y primera vez, no tener derecho a otra prestación por desempleo, no tener los años necesarios para pedir la pensión de jubilación, no llegar al ingreso del 75% establecido por el salario mínimo interprofesional, acreditar responsabilidades en una familia. Sin embargo, se suman otras condiciones a considerar para esta ayuda del SEPE. Entre lo que se encuentra no haber cobrado ayuda de programa de activación por empleo o ayuda de acompañamiento.

No bastará solo con tener estos requisitos para la ayuda que durará tres meses llamada SED, sino que el SEPE también pide haber agotado todas las demás ayudas de sus programas, ya sea el programa RAI, el PRODI o el PREPARA. Todos estos se tratan de ayudas destinadas a protecciones por desempleo o para recalificar a los profesionales en paro. Recuerda también contar con más de 360 días de inscripto en el paro y contar con la justificación de que llevas este tiempo en una búsqueda activa de trabajo.

Cómo solicitar subsidio del SEPE para desempleados

A partir de corroborar que cumples con las condiciones para solicitar la ayuda llamada SED, brindada por el SEPE, podrás descargar la documentación necesaria en la web oficial de la entidad pública. Allí, encontrarás dos formularios a rellenar. Luego, esto mismo deberá ser entregado en cualquier oficina del SEPE para que los directivos gestionen la postulación al subsidio de 1.440 euros.

Junto a estos formularios, recuerda también llevar: DNI o identificación en mano, documento bancario que acredite titularidad de cuenta, libro de familia, certificado de IMSERSO, INSS o similares. Necesitarás también justificante de rentas para no superar el 75% del salario mínimo interprofesional que existe como requisito. Recuerda solicitar una cita previa antes de dirigirte a las oficinas del SEPE, lo que puede ser pedido a través de su Sede Electrónica. Si buscas más información sobre subsidios para trabajadores en el paro o noticias de pensiones, en nuestra sección «Economía» hallarás lo más actualizado al respecto.