Hay buenas noticias por parte de la Seguridad Social para todos aquellos que están de baja laboral. Hace algunos meses, más precisamente en mayo, la institución gubernamental comenzó a enviar mensajes SMS a los ciudadanos sobre la necesidad de solicitar el pago directo al INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social). Esto es algo que debe hacerse después de que se emita el alta médica con propuesta de Incapacidad Permanente por parte de la inspección médica del organismo.

Por otro lado, el INSS recordó en su sitio web que luego de la finalización del plazo de 365 días de una incapacidad temporal, el único ente con competencias para emitir el alta médica en cualquier circunstancia es la inspección médica. Este SMS es el medio a través del cual el organismo notificará a los ciudadanos sobre la necesidad de solicitar el pago directo de la incapacidad temporal.

Información sobre el SMS que envía la Seguridad Social a los que están de baja laboral

Dicho trámite es esencial para todos los que reciben este mensaje. Tiene como objetivo que la persona continúe recibiendo la prestación hasta que se resuelva su incapacidad temporal. Además, el contenido del SMS variará de acuerdo a la situación específica de cada persona. Esto quiere decir que no será el mismo mensaje si el trabajador cuenta con una sola relación laboral o si tiene varias. En definitiva, el contenido sobre los mensajes que envía el organismo se resume en los siguientes puntos:

La solicitud de pago directo tiene que realizarse después del alta médica con propuesta de Incapacidad Permanente.

El plazo de 365 días marca el límite para la emisión del alta médica por parte de una inspección a mano de profesionales.

El contenido del SMS variará de acuerdo a la situación laboral de cada persona

Modificaciones en la Pensión de Incapacidad Permanente

La pensión de incapacidad permanente de la Seguridad Social se otorga tras la baja laboral a los trabajadores que presentan reducciones anatómicas o funcionales por tratamientos médicos. Asimismo, todos los que presenten estos problemas, graves, definitivos, o simplemente que disminuyan o anulen su capacidad laboral, podrán recibir la ayuda por parte del Gobierno.

Pero recientemente, el Consejo de Ministros aprobó algunos cambios sobre esta ayuda económica. Se trata de la eliminación de la extinción automática de la relación laboral al reconocer la incapacidad permanente o gran validez de un trabajador. Asimismo, una persona que se convierta en pensionista no verá su contrato laboral rescindido. Dicha reforma protege el trabajo de las personas con discapacidad, lo que garantiza la propuesta del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad.

¿Cuántos pensionistas hay en España actualmente?

Según la última actualización de datos, España cuenta actualmente con 10.6 millones de pensionistas, de los cuales casi 450.000 reciben pensiones no contributivas. Dichas pensiones aseguran el sustento económico a aquellos jubilados o personas en situación de invalidez que no han contribuido al INSS o no alcanzan los años exigidos para una pensión contributiva. En este caso, la Seguridad Social, con esta ayuda económica, les da una mano a aquellos que tuvieron una baja laboral y están sin poder desarrollar sus actividades.

