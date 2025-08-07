De alumna de Isabel Díaz Ayuso a recibir adjudicaciones millonarias: 75 millones de euros en contratos públicos

Silvia Cruz pasó de estudiante en un curso de comunicación impartido por Isabel Díaz Ayuso a convertirse en la administradora única de Ariete Seguridad, la empresa que ha recibido 286 contratos de la Comunidad de Madrid por más de 75 millones de euros.

La relación académica entre la hoy presidenta madrileña y su antigua alumna salió rentable: Ariete Seguridad, dirigida por la exconcejala popular en Alcorcón, concentra adjudicaciones, prórrogas y modificaciones de contratos públicos que suman 75.730.601,02 euros hasta 2024. ¿Cómo se ha llegado a estas cifras? Veámoslo.

Quién es Silvia Cruz y cómo pasó del aula al negocio público

Silvia Cruz Martín formó parte en 2014 del Curso Superior de Estrategias de Comunicación para equipos políticos organizado en la Universidad Rey Juan Carlos. Dirigido por Isabel Díaz Ayuso y clausurado por Cristina Cifuentes, aquel programa, cuya matrícula costaba 950 euros, fue el trampolín de varios cargos del Partido Popular. Cruz, la alumna “más aventajada”, no tardó en dar el salto a la gestión empresarial: comenzó a presidir Ariete Seguridad al tiempo que ejercía como concejala del PP en Alcorcón (2011‑2017).

Desde aulas hasta el hospital Isabel Zendal, los servicios de vigilancia de Ariete Seguridad se han multiplicado. En total, la Consejería madrileña adjudicó a la compañía 286 contratos: 155 de ellos menores y tramitados por procedimiento de urgencia. Esa vía abreviada recorta plazos y, en la práctica, reduce la competencia de otras empresas del sector. ¿Sorprende que la mayoría se concentre justo ahí?

Importes, procedimientos de urgencia y prórrogas millonarias que levantan sospechas

Para entender el alcance económico conviene repasar las partidas asignadas:

Tipo de contratación Importe adjudicado (€) Adjudicaciones directas 41.256.793,24 Modificaciones de contratos 3.975.138,81 Prórrogas aprobadas 30.498.668,97 Total 75.730.601,02

Los números hablan solos. Más de 30 millones se aprobaron vía prórroga, es decir, ampliando contratos ya existentes en lugar de convocar nuevos concursos. Por otro lado, los casi 4 millones añadidos mediante modificaciones elevan el coste inicial sin pasar por licitación abierta. De ahí que varios grupos de la oposición reclamen transparencia adicional.

De alumna aplicada a concejal popular y socia beneficiada: la polémica continúa

ElPlural.com destapó que la página web del citado curso universitario desapareció en 2019, justo cuando se cuestionaba la trayectoria académica de Díaz Ayuso. Paralelamente, distintas investigaciones periodísticas enumeran otros exalumnos, algunos hoy asesores o diputados, que también escalaron en la Administración regional.

Principales hitos que rodean el caso:

2014: Cruz se matricula en el curso dirigido por Ayuso y tutorizado por Cifuentes.

2011‑2017: ejerce de concejala del PP en Alcorcón.

2015‑2024: Ariete Seguridad firma 286 contratos con la Comunidad de Madrid.

2024: el importe total supera los 75 millones de euros.

La sucesión de dimisiones recientes por currículos inflados, Miguel Ángel Rodríguez, Noelia Núñez o Ignacio Higuero, entre otros, alimenta la sensación de que la formación académica se ha convertido en moneda de cambio política. ¿Será este el último capítulo o apenas el inicio de nuevas revelaciones?

Por ahora, la presidenta madrileña evita pronunciarse sobre la afinidad entre profesora y alumna. Mientras tanto, Ariete Seguridad mantiene vigentes contratos que le garantizan ingresos públicos a medio plazo. La incógnita es si los mecanismos de control interno bastarán para disipar las sospechas o, por el contrario, derivarán en un examen más riguroso de los expedientes.