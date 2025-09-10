Confirmado: cierran 60 agencias de viajes de una de las empresas más conocidas de España

La cadena apuesta por renovar sus oficinas y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, con menos presencia física y más inversión tecnológica.

El Corte Inglés continúa con su proceso de transformación empresarial y ha anunciado el cierre temporal de 60 agencias de viajes en todo el país. Esta medida no responde a un cierre definitivo, sino a un plan de renovación integral con el que busca modernizar sus espacios y potenciar el negocio digital.

El cierre de 60 agencias de viajes de El Corte Inglés en todo el país

Durante los últimos años, la compañía ha reducido parte de su red de tiendas físicas. Entre los ejemplos más destacados están el centro comercial de Méndez Álvaro, el de Arroyosur, La Vaguada o Parquesur, además del hipermercado Hipercor y 47 supermercados Supercor.

Ahora, los cambios llegan a Viajes El Corte Inglés: 60 agencias bajan la persiana para someterse a un rediseño, tanto las situadas en centros comerciales como las que están a pie de calle.

El objetivo no es otro que adaptarse a los nuevos modelos de consumo, donde las plataformas digitales, los comparadores como Trivago y los vuelos low cost han cambiado la forma de organizar un viaje. Cada vez más clientes optan por reservar de manera individual y no acudir a una agencia física.

El motivo del cierre y el impacto en los hábitos de consumo actuales

¿Por qué se reduce el número de oficinas físicas? La respuesta está en la transformación del sector. La digitalización ha modificado profundamente la manera en que los consumidores planifican sus vacaciones.

De hecho, las cifras confirman que cada vez se demandan menos paquetes organizados y se da prioridad a la compra directa en internet. Este fenómeno ha obligado a El Corte Inglés a repensar su estrategia y a apostar por un modelo híbrido: menos agencias tradicionales y más inversión en experiencias digitales.

Así será la renovación integral de las oficinas de Viajes El Corte Inglés

El plan de reforma integral busca dotar a las agencias de un diseño más moderno, elegante y centrado en el cliente. Las nuevas oficinas contarán con espacios abiertos, sofás cómodos, zonas lounge y atención personalizada.

Además, la tecnología jugará un papel clave. Los clientes podrán pedir cita previa, las agencias dispondrán de pantallas retroiluminadas con imágenes de alta resolución y sistemas de iluminación modulable para crear un ambiente más atractivo.

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de los principales cambios que se implantarán en las agencias de viajes:

Elemento renovado Novedad introducida Diseño de las oficinas Espacios abiertos, lounge y sofás cómodos Atención al cliente Asesoramiento individualizado con cita previa Tecnología Pantallas retroiluminadas e iluminación modulable Experiencia de compra Entornos más cómodos y centrados en el cliente

Este rediseño persigue que los visitantes se sientan cómodos desde el primer momento y se animen a contratar servicios turísticos de forma más ágil y personalizada.

Qué papel tendrán los asesores en la nueva estrategia de la compañía

Aunque la digitalización es protagonista, El Corte Inglés ha querido dejar claro que no renuncia al trato humano. Los asesores seguirán siendo pieza clave: ofrecerán recomendaciones ajustadas a cada cliente, con información detallada de destinos y propuestas adaptadas a sus necesidades.

Es decir, la atención personalizada seguirá siendo la seña de identidad de la marca. ¿Será suficiente para competir con las plataformas online? La compañía confía en que sí, gracias a la combinación de modernización tecnológica y experiencia profesional.

Los retos de El Corte Inglés frente a un turismo cada vez más digital

La reforma de las 60 agencias no supone un cierre masivo, sino una estrategia para reestructurar su modelo de negocio turístico. Actualmente, Viajes El Corte Inglés cuenta con más de 430 oficinas en toda España, por lo que este plan afecta a una parte reducida de su red.

La empresa asegura que este paso forma parte de un proceso de adaptación que busca mantener su competitividad en un sector cada vez más exigente. La clave estará en lograr que los clientes perciban valor añadido frente a la reserva online: cercanía, confianza y la posibilidad de recibir un asesoramiento especializado.

Por tanto, el futuro de Viajes El Corte Inglés dependerá de su capacidad para equilibrar tecnología e interacción personal, ofreciendo al cliente lo mejor de ambos mundos.